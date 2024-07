Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopwijzer: Volkswagen Sharan – prijzen, problemen en uitvoeringen

De Volkswagen Sharan/Seat Alhambra is een praktische en prettige MPV. Het langlopende succes van de eerste Sharan/Alhambra krijgt eind 2010 een vervolg. In deze koopwijzer duiken we in de prijzen, problemen en uitvoeringen van de modellen.

Het langlopende succes van de eerste Sharan/ Alhambra krijgt eind 2010 een vervolg. De nieuwe generatie is groter, efficiënter en chiquer.

Carrosserie Volkswagen Sharan

De nieuwe Sharan en Alhambra, modelcode 7N, zijn langer, breder en iets lager dan voorheen. De lengte groeit naar 4,85 meter (22 cm langer dan zijn voorganger!) en de breedte naar 1,90 meter, terwijl de wielbasis 7,5 centimeter toeneemt naar 2,92 meter. Toch is het gewicht 30 kilo lager. De VW Passat B7 dient nu als basis. Niet veranderd is dat beide MPV’s in Portugal worden gebouwd. De vormgeving is scherper dan voorheen. Standaard worden de modellen geleverd met links en rechts schuifdeuren achterin.

📆 Tijdlijn Najaar 2010 – introductie Volkswagen Sharan & Seat Alhambra 2010 – 4Motion/4Drive 2015 – facelift, Euro 6, nieuwe rijhulpsystemen 2016 – vijfzitter vervalt 2021 – einde productie Seat Sharan 2022 – einde productie Alhambra

Tegen meerprijs kunnen die van elektrische bediening worden voorzien, net als de achterklep. Niveauregeling en adaptieve schokdemping (dit laatste niet bij de Seat) zijn opties, evenals een panoramadak en xenonverlichting. In 2015 krijgen de modelreeksen een facelift. Het betreft bescheiden optische aanscherpingen, waaronder nieuwe led-achterlichten. Ook wordt het uitrustingsniveau verbeterd. Problemen met de afdichtrubbers kunnen roest onder aan de deuren en de achterklep veroorzaken. Hiervoor is een terugroepactie geweest. Bij elektrisch bediende schuifdeuren kunnen de elektromotoren het laten afweten.

Interieur

Vormen, materialen en bediening zijn vertrouwd VW. De verfijning, het comfort en de veiligheid liggen op een hoger niveau dan bij de voorgangers. De MPV is leverbaar met vijf of zeven zitplaatsen, de Sharan bovendien als zeszitter. Er is genoeg plek voor kinderzitjes, lange pubers en volwassen passagiers plus bagage. Afhankelijk van het aantal stoelen (5, 6 of 7) en het aantal bezette zitplaatsen bedraagt de bagageruimte minimaal 267 liter en maximaal 2.430 liter. Er zijn typische MPV-opties aanwezig, zoals klaptafels en automatische airco met drie zones.

(Afbeelding: Volkswagen) (Afbeelding: Volkswagen) (Afbeelding: Volkswagen) (Afbeelding: Volkswagen)

(Afbeelding: Volkswagen) (Afbeelding: Volkswagen) (Afbeelding: Volkswagen) (Afbeelding: Volkswagen)

De facelift van 2015 brengt een nieuw stuur (bij de Seat in hoogte en diepte verstelbaar, bij de VW alleen in hoogte), nieuw infotainment, nieuwe rijhulpsystemen en nu ook voor de Seat Isofix. Het aanbod aan rijhulpsystemen begint eenvoudig en wordt gestaag uitgebreid. Later in de productieperiode worden een parkeerassistent, rijbaanassistent, noodremassistent en adaptieve cruise control leverbaar. Ook het infotainment evolueert met de andere modellen uit de VW Groep mee.

Motor Volkswagen Sharan

De Volkswagen Sharan is leverbaar met twee benzinemotoren, een 1.4 TSI (150 pk, 240 Nm) en een 2.0 TSI (200 pk, 280 Nm) of twee dieselmotoren, een 2.0 TDI in twee varianten (140 en 170 pk, 320 en 350 Nm). In 2013 komt er een 115 pk sterke 2,0-liter dieselmotor (280 Nm) en in 2013 een 177 pk sterke variant (380 Nm). Kopers kunnen na de facelift in 2015 kiezen uit de 1.4 TSI (150 pk, 250 Nm) of de 2.0 TDI in twee varianten (150 en 184 pk, 340 en 380 Nm). Aan het eind van de productieperiode vervalt de 184 pk sterke diesel.

Bij de Seat Alhambra zijn vóór de facelift de 1.4 TSI-benzinemotor (150 pk, 240 Nm) en drie 2.0 TDI dieselmotoren verkrijgbaar (116 pk, 175 Nm; 140 pk, 250 Nm en 177 pk, 320 Nm). Bij de facelift wordt het gamma aangepast aan de Euro 6d-norm en omvat dan een 1.4 TSI (150 pk, 250 Nm), 2.0 TSI (220 pk, 350 Nm) op benzine en een 2.0 TDI (150, 340 Nm of 184 pk en 380 Nm). Bij alle motoren is er kans op verhoogd olieverbruik en slijtage aan de distributieketting, vooral bij oudere bouwjaren. Vervuilde EGR-kleppen zijn een ander aandachtspunt. Bij Euro 5 TDI-motoren is de sjoemelsoftware-modificatie iets om op te letten. Dieselmotoren met AdBlue kunnen problemen hebben met het AdBlue-systeem, van de verwarmer en pomp tot de NOx-sensor.

Transmissie

Er is keuze uit een zestraps handbak of, afhankelijk van de gekozen motor, een zes- of zeventraps DSG-automaat met dubbele koppeling. De 2.0 TSI is bij beide modellen altijd gekoppeld aan een DSG. De modelreeks heeft voorwielaandrijving, maar kan met vierwielaandrijving (bij VW 4Motion genaamd, bij Seat 4Drive) worden geleverd.

Bij beide merken kan dat alleen in combinatie met de 2.0 TDI (140 pk/150 pk) en de zestraps handbak. Vanaf 2019 bestond buiten Nederland alleen nog de Seat-versie, maar dan met de 177 pk diesel en 7-traps DSG-automaat. Let op de conditie van aandrijfassen. Voor de DSG-transmissies gelden de gebruikelijke controlepunten.

Wielophanging Volkswagen Sharan

Rondom heeft de MPV onafhankelijke ophanging met op de voorwielen McPherson-veerpoten en op de achterwielen langsarmen bij de Volkswagen Sharan en een multilink-ophanging bij de Alhambra. Alle versies hebben schijfremmen rondom, op de voorwielen zijn die laatste geventileerd. Door het hoge gewicht (ruwweg 1.620-1.750 kg) is versnelde slijtage van remmen, draagarmen, stabilisatorstangen (korte) en schokdempers geen uitzondering. Ook gebroken schroefveren komen weleens voor.

Welke Volkswagen Sharan moet je hebben?

De Sharan/Alhambra vraagt bijna om een dieselmotor: veel trekkracht en laag verbruik. De instap-benzinemotor voldoet prima, maar verliest zijn glans als alle stoelen en de trekhaak gelijktijdig in gebruik zijn. De 2.0 TSI heeft meer reserve en is ook een betere trekauto. Bij VW zijn de uitrustingsniveaus: Easyline (16 inch, wieldoppen, handbediende airco, parkeersensoren achter), Trendline (16 inch, wieldoppen, mistlampen, handbediende airco, stuurwielbediening audio, dakrails, parkeersensoren achter), Comfortline (chroom en 16-inch lichtmetaal, automatische airco, parkeersensoren rondom), Highline (17-inch lichtmetaal, adaptieve cruise control, navi, leer, stoelverwarming voor en achter).

Bij Seat heten ze: Reference (16 inch, wieldoppen, dakrails, handbediende airco),) Style (16-inch lichtmetaal, mistlampen, handbediende airco, hill assist, parkeerhulp) en Businessline (idem plus stuurwielbediening audio, automatische airco). Na de facelift kwam daar de FR-line bij (18 inch, zij-airbags voor en achter, keyless entry en start, DAB+, privacy glass achter, xenon).

Moet de Volkswagen Sharan het worden?

Voor wie functionaliteit boven uitstraling stelt, zijn deze pretentieloze MPV’s een slimmere occasionaankoop dan de modernere pseudo-SUV’s. De Seat heeft van dit duo een sportievere inslag, mede dankzij de multilink-achterwielophanging. Verder ontlopen de twee elkaar weinig en is het meer een kwestie van voorzieningen vergelijken. De VW had bijvoorbeeld voor de facelift al Isofix, de Seat niet.

Onderdeelprijzen

Remblokken voor per set € 57,95

Continental Eco6 XL 205/60R16 92H per stuk v.a. € 117,07

Waterpomp vanaf € 173,06

Koppeling inclusief druklager vanaf € 298,68

Prijzen Sharan 1.4 TSI van 2010, incl. btw en excl. montage.

Onderhoudskosten

Kleine onderhoudsbeurt vanaf € 221,-

Grote onderhoudsbeurt vanaf € 577,-

Interval Sharan 30.000 km/1 jr., Alhambra 15.000 km/1 jr.