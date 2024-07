Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze onbegrepen ‘Nederlandse’ occasion is een koopje

Je budget is beperkt. Natuurlijk kun je ervoor kiezen om in zo’n duffe doos te gaan rijden die je op elke straathoek ziet, maar je wilt iets ànders. Opvallend, onderscheidend, maar ook compact, betaalbaar en nou vooruit, eigenwijs, dus. Kan dat? Zeker, met deze 2500 euro kostende occasion.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 2500 euro

Deze week gaan we op zoek naar iets aparts, iets wat niet iedereen heeft. En dat voor een vriendelijk budget van 2500 euro. Ben je nou niet gecharmeerd van deze Smart Forfour, kijk dan eens naar de Mini van dinsdag of de Nissan Micra van donderdag.

Smart Forfour (2004 – 2006)

Deze Forfour valt in de categorie ‘onbegrepen auto’s’. Het grote publiek snapte niet hoe deze grotere Smart een lekkere eigenwijze vormgeving combineerde met heel degelijke techniek. Zodoende stopte de productie bij NedCar in Born alweer na goed twee jaar.

Een groot deel van het plaatwerk aan de buitenkant is door-en-door gekleurd kunststof. Dat draagt bij aan een lekker laag gewicht (ruim onder de 1.000 kg), wat doorwerkt in de prestaties, het verbruik en de wegenbelasting.

Van binnen is de Forfour net ruim genoeg, desnoods voor vier volwassenen. Hij rijdt lekker gemakkelijk, maar de vering is wel wat hard.

Veel aanbod is er niet, maar bij een autobedrijf in Arnhem staat een knàlgeel met zwarte 1,1 (2006, 187.000 km) voor € 1.995.

Waar je op moet letten bij deze occasion

Technisch is deze Smart gewoon een Mitsubishi Colt. Kwalitatief is de Forfour daardoor een zeer goede auto. Als de sleutel niet wordt herkend door het contactslot, volstaat een ‘harde reset’ (of de reservesleutel!).

De draadboom onder de accu kan beschadigd raken door accuzuur, waardoor de motor niet start. Dat is wel op te lossen, maar hoe komt dat zuur daar? Hoe is de conditie van de accu? Verder is deze smart dus heel betrouwbaar.