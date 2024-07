Deel dit: Share App Mail Tweet

Vijfde tijd Verstappen in regenachtige training op Silverstone

Max Verstappen heeft bij de derde vrije training voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië in de Formule 1 de vijfde tijd neergezet. Dat gebeurde in regenachtige omstandigheden waarin alle rijders zich bedienden van intermediate-banden. De snelste was George Russell in zijn Mercedes.

Vrijdag kende Verstappen de nodige problemen en kwam hij in de eerste twee vrije trainingen tot respectievelijk de vierde en de zevende tijd. Beide keren was de Brit Lando Norris in zijn McLaren de snelste.

Op het deels nog erg natte circuit lag de derde vrije training al snel stil nadat de Fransman Pierre Gasly van de baan was geraakt. Eenmaal terug op de baan wisselden Lewis Hamilton (Mercedes), Verstappen (Red Bull) en Charles Leclerc (Ferrari) elkaar als snelste af tot Russell met een duidelijke verbetering zich aan kop nestelde: 1.37,529. Naar het einde toe werd de baan iets droger, maar niemand kwam aan zijn tijd. Russells land- en teamgenoot Hamilton kwam nog het dichtst in de buurt met de tweede tijd, voor Norris, Sainz (Ferrari) en Verstappen, die ruim acht tienden toegaf.

Om 16.00 uur is de kwalificatie voor de race van zondag.

