Rotterdamse Funda-woning is voor één soort autoliefhebber

Autoliefhebberij kent veel verschillende vormen. Zo houdt de een van driften en racen en wil de ander juist rustig cruisen. Nog een soort zijn de poetsers. Voor die groep is deze Rotterdamse Funda-woning het ultieme huis.

De woning in Feijenoord is nog niet helemaal klaar. De verwachte oplevering van het project aan de Piekstraat is in het tweede kwartaal van 2025.

Huis op Funda is ideaal voor één soort autoliefhebber

Waarom is dit Rotterdamse huis op Funda enkel geschikt voor de liefhebber van het poetsen en etaleren van een auto? Omdat jouw bolide deel van het interieur kan worden. Vanaf de straat rijd je jouw auto in een lift die maar een stopt kent: de loft.

Vanuit de lift kom je in de woning. Achter de glazen wand kan je de auto neerzetten. Als je een Jaguar E-Type hebt, zoals op de foto, dan is dat natuurlijk geweldig. Dat is immers een van de mooiste auto’s ooit geproduceerd.

Houd je veel van het rijden met je auto, dan is deze Funda-woning niet ideaal. Het huis ligt in Rotterdam en dat is een van de vreselijkste steden van Nederland om te rijden. Uit eerder onderzoek bleek dat de files in de stad het ergst van Nederland zijn. Al is de kans groot dat je niet vastzit aan een 9-tot-5-baan als je dit flinke bedrag aan een appartement kan uitgeven en dus de files kan mijden.

Skyline van Rotterdam

Het prijskaartje van de Funda-woning bedraagt namelijk 1.177.000 euro. Voor dit geld krijg je 231 vierkante meter aan woonoppervlak met een slaapkamer. Vanuit de loft heb je prachtig uitzicht op de Maas. Niet alleen vanachter het glas, maar ook vanaf je balkon. Ook heb je vanaf hier zicht op de enige skyline van ons land, die van Rotterdam. Sterker nog, de woontoren draagt zelfs bij aan de steeds indrukwekkendere horizon van de havenstad. Nu nog een Skyline in het appartement.