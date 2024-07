Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze unieke occasion kan iets wat je niet verwacht

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber. Soms vinden we auto’s die erg bijzonder zijn. Deze WaterCar Phanter kan, zoals de naam al doet vermoeden, varen!

Het is geen schande als je nog nooit van dit model hebt gehoord. De amfibieauto is erg exclusief en komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten. Californië om precies te zijn, waar anders is die auto bruikbaar? Nou, op Texel.

Met deze occasion kan je varen

Op het Nederlandse waddeneiland vinden we de occasion. Na aankoop kan je dus naar huis varen.

In de basis is het een Jeep die flink omgebouwd is. Zo is de auto voorzien van lichtgewicht staal en glasvezel. Dit is natuurlijk om te blijven drijven. Zelfs als de motor uitvalt, blijft de auto als een surfboard boven water.

De occasion beschikt over een 3,7-liter V6 uit een Honda Accord. Die levert zo’n 300 pk. Hierdoor haal je op land 137 kilometer per uur en door het water zelfs meer dan 72 kilometer per uur.

Het is indrukwekkend hoe hard je met de WaterCar Phanter het water in kan rijden, zoals je ziet in onderstaande video. Bij veel andere amfibievoertuigen moet je stoppen of rustig het water betreden.

Eenmaal in het water zet je de occasion in zijn neutraal en druk je op een knop waardoor de wielen zich intrekken. Vervolgens kan je verder varen. Het stuurwiel blijft gewoon bruikbaar en zelfs de deuren kunnen nog steeds worden geopend.

De prijs van de WaterCar Phanter in Nederland

Dit alles heeft wel een flink prijskaartje. De Nederlandse verkoper vraagt 140.000 euro voor de occasion. De auto komt uit 2018 en heeft volgens de advertentie pas 2.876 mijl ervaring. Dat is zo’n 4.630 kilometer. Althans, mits het geen zeemijlen zijn…