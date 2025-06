Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze leuke, spotgoedkope occasion oogt nog steeds vlot

Joepie, je hebt net je rijbewijs behaald! Door je zaterdagbaantje naast je studie heb je een paar duizend euro gespaard en je pa wil je best een beetje helpen. Tijd voor je eerste occasion. Het moet wel een leuk ding zijn en weinig kosten in het gebruik. Budget? Maximaal 2.500 euro.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion van 2.500 euro

Voor maximaal 2.500 euro is er tweedehands genoeg te vinden. Eerder schreven we over de charmante en praktische Fiat Panda, nu is het de beurt aan de vlot ogende Suzuki Swift. Toch nog een derde optie nodig? Kom dan op zaterdag terug.

Suzuki Swift (2005 – 2010)

In 2005 verscheen deze Swift, die veel leuker en dynamischer oogt dan zijn nogal duffe, eerdere naamgenoten. Deze Swift líjkt een beetje op een Mini, maar ehhh… dat is toeval, toch?

Minpuntje: door de vorm van de voorruit zijn hooggeplaatste verkeerslichten lastig te zien. Mocht je eens een paar mensen meenemen, dan blijkt de Swift ook achterin aardig ruim.

Qua rijden is de Swift zelfs best sportief, met fijne besturing, lekkere wendbaarheid en gewoon een goeie wegligging. Het gemiddelde verbruik ligt op 1 op 14 á 15.

Voor dit budget is het aanbod nog niet zo groot, maar in Almelo staat een knalrode driedeurs ‘Exclusive’ (2005, 158.000 km) voor € 2.499.

Let hierop bij deze occasion

Een raar dingetje dat weleens voorkomt bij deze Swifts is een losgebroken ring van het ABS-systeem, wat zorgt voor een rammel bij een voorwiel en het ABS werkt niet. Dat moet natuurlijk gerepareerd worden.

Vocht in stekkers van de boordcomputer kan veroorzaken dat de richtingaanwijzers of de ruitenwissers niet werken, of juist spontaan voor zichzelf beginnen. Droogmaken, klaar!

Een motor die wel draait op de startmotor, maar niet aanslaat komt door het hoofdrelais dat even weigert. In het ergste geval moet er een nieuw relais in.