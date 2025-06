Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 2.500 euro kostende occasion is de perfecte eerste auto

Joepie, je hebt net je rijbewijs behaald! Door je zaterdagbaantje naast je studie heb je een paar duizend euro gespaard en je pa wil je best een beetje helpen. Tijd voor je eerste occasion. Het moet wel een leuk ding zijn en weinig kosten in het gebruik. Budget? Maximaal 2.500 euro.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion van 2.500 euro

Voor maximaal 2.500 euro is er tweedehands genoeg te vinden, zoals deze praktische en charmante Fiat Panda. Toch liever iets anders? In de komende dagen hebben we nog twee betaalbare alternatieven voor je.

Fiat Panda (2003 – 2012)

Deze generatie Panda is er uitsluitend als vijfdeurs. Dat is geen bluf, je kunt er met vier volwassenen best in zitten en dat gaat zelfs op langere afstanden prima. De bagageruimte is wat kleiner dan bij de concurrentie.

De versnellingspook op een sokkel aan het dashboard went heel snel. De besturing voelt wel wat doods aan en door de wat hogere zit lijkt de Panda wat meer over te hellen.

De 1,1 en 1,2 liter-motor verschillen op papier weinig, maar in de praktijk is de 1,2 soepeler en zuiniger: 1 op 17 is best haalbaar.

Er is behoorlijk veel aanbod, we zouden kiezen voor de rode 1.2 (2010, 145.000 km) voor € 2.500 bij een autobedrijf in Zevenhuizen.

Let hierop bij deze occasion

Kwalitatief is deze generatie Panda een heel goede auto. Het enige wat weleens voorkomt, zijn wat kleine, elektronische euveltjes. Denk daarbij aan een massakabel die lostrilt, of hetzelfde gebeurt bij het hoofdrelais van de zekeringkast.

In beide gevallen geldt: vastzetten en in no-time kun je zonder verdere kosten doorrijden. Vocht in de stekker van het motormanagement komt ook voor. Droogmaken is meestal voldoende, in het ergste geval moet er een nieuwe stekker op. Dat is allemaal zeer te overzien.