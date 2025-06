Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze GT XX doet alle miskleunen van Mercedes-AMG vergeten

Tot op heden vallen de geëlektrificeerde modellen van Mercedes’ huistuner AMG behoorlijk tegen. De AMG GT XX zint met diverse technische noviteiten op wraak.

Of het nou de geflopte plug-in hybride C-klasse AMG 63 S E Performance is, of de halfbakken (maar peperdure) volledig elektrische EQE, EQE SUV of EQS 53 AMG-modellen: géén van allen hebben ze tot nu toe indruk weten te maken. En da’s vreemd, aangezien Mercedes-AMG er in 2012 als één van de allereersten bij was met een elektrische productieauto. Die SLS AMG Electric Drive maakt met 750 Nm, 1000 Nm, vier motoren en 60 kWh accu-inhoud zelfs vandaag de dag nog indruk.

Mercedes Concept AMG GT XX is Gespierde gladjakker

Achter de schermen is men bij Mercedes-Benz al tijden bezig met een nieuw ‘AMG.EA’ platform dat de letters AMG weer eer aan kan doen. Deze Concept GT XX geeft een goede indruk van wat we over een jaar of wat kunnen verwachten. De basisvorm en kleur zijn een duidelijke referentie naar de C111 serie van experimentele stroomlijnauto’s uit de jaren ’70, met invloeden van de One-Eleven concept uit 2023.

De achterkant lijkt deels gemodelleerd naar de ultrazuinige EQ XX technologie-demonstrator uit 2022, maar dan in een meer gespierde vorm. In zijn totaliteit straalt de auto een functioneel minimalisme uit dat zeker niet onaantrekkelijk is. Met een lengte van 5,204 meter en een breedte van 1,945 meter maakt de XX sowieso indruk.

Meer is minder

Het interieur is vooral een exercitie in de kunst van het weglaten. Geen hemelbekleding maar naakt carbon, geen achterbank maar in het tussenschot gemodelleerde zitkuipen. Ook geen achterruit, wel een groot infotainmentscherm en een minimum aan fysieke bedieningselementen. Ook wordt er flink geëxperimenteerd met nieuwe materialen, die natuurlijk allemaal even milieuvriendelijk tot stand zijn gekomen. Waaronder een kunstleer, gemaakt van gerecyclede AMG GT3 raceslicks.

Axiale flux elektromotoren Mercedes Concept AMG GT XX

Inzake accu en aandrijving betreedt Mercedes-AMG met de GT XX een nieuw tijdperk. Het is bijvoorbeeld de eerste volledig elektrische auto die wordt aangedreven door axiale flux elektromotoren. Dit ultracompacte type aandrijving (waarbij de draaiing wordt veroorzaakt door twee dicht tegen elkaar geleden gemagnetiseerde schijven in plaats van de ‘traditionele’ rotor en stator configuratie) zagen we al eerder toegepast in sportieve plug-in hybrides van onder andere McLaren en Ferrari, maar nog niet op een ‘full EV’.

De vooras wordt aangedreven door een enkele motor die niet veel groter is dan een stapeltje pizzaborden, voor de achteras zijn twee motoren inclusief transmissie, koelsysteem en regelelektronica gebundeld in één unit ter grootte van een handbagage-koffertje. Het gecombineerde vermogen overstijgt 1360 pk, het koppel laat zich raden. Een topsnelheid van meer dan 360 km/h is daardoor mogelijk.

400 kilometer in 5 minuten

De accucapaciteit is nog onbekend, maar details over de constructie wil Mercedes-AMG alvast delen. Er wordt gebruik gemaakt van cilindervormige cellen met een compleet nieuwe hoogte/doorsnee verhouding, die maximaal contactoppervlak met de langsstromende niet-geleidende koelolie mogelijk maakt. Ook wordt de volledige boven- en onderkant van de cilinders gebruikt om stroom te geleiden, zodat de interne weerstand laag blijft. De chemische samenstelling is de bekende NCMA, maar dan in een zelfontwikkelde verhouding die een energiedichtheid van 300 Wattuur met kilo mogelijk maakt.

De meer dan 3000 cellen accepteren mede dankzij een netspanning van hoger dan 800 Volt, meer dan 850 kW (bij 1.000 Ampere) aan laadstroom. Samen met de Italiaanse snellader fabrikant (bekend van o.a. Fastned) Alpitronic wordt aan passende ‘hyperchargers’ gewerkt, zodat men in de praktijk ook 400 kilometer in 5 minuten kan bijladen. De actieradius is nog onbekend, maar zal met zo’n gestroomlijnde vorm en een grote accu vast enorm zijn.