Schip met 3.000 auto’s en veel olie gezonken, nu vijf kilometer diep

De Morning Midas, het enorme schip dat met ruim 3.000 auto’s aan boord van China onderweg was naar Mexico, is in het noorden van de Atlantische oceaan gezonken.

Het 183 meter lange vrachtschip stond dagenlang in brand. Hij blijkt begin deze week in internationale wateren te zijn gezonken. Schade van de brand en zwaar weer zijn daarvan de oorzaak, zo stelt Zodiac Maritime, de Britse firma die eigenaar is van het schip. De 22 bemanningsleden zijn al eerder ongedeerd van boord gehaald.

Schip met duizenden auto’s en enorm veel olie

De Morning Midas vervoerde 3.048 auto’s, of een deel daarvan nog kon worden gered is niet duidelijk. Anders dan eerder gedacht, waren er geen honderden EV’s aan boord, maar slechtst tientallen. Wel telde het schip bijna 700 hybrides. Naast het grote aantal auto’s, had de Mornig Midas ook een enorme hoeveelheid olie aan boord. Het gaat om 1.530 ton stookolie en 350 ton gasolie.

De vrees voor een natuurramp hangt dan ook in de lucht. Om die reden varen er volgens Zodiac Maritime nu continu twee bergingsschepen rond in het gebied die zoeken naar een mogelijk olielek. Ook Endeavour, een schip dat eventuele olievervuiling kan bestrijden, is ingezet. Makkelijk zal het niet zijn, want het schip ligt op bijna vijf kilometer diepte en op een plek honderden kilometers verwijderd van het land.