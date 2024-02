Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 7-zits Volkswagen kent niemand en is nu een betaalbare occasion

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een betaalbare 7-zits Volkswagen die niemand kent. Dit is de Volkswagen Routan.

Nee, ik heb niet Touran verkeerd geschreven. Dit is echt de Routan. Het model was alleen in Noord-Amerika te koop.

Unieke occasion in Nederland

Opvallend is dan ook dat we een Volkswagen Routan vinden als occasion in Nederland. Sterker nog, er staan er twee te koop.

De betaalbare gezinsauto heeft zeven zitplaatsen en is eigenlijk gewoon een Chrysler Voyager. De MPV werd voorzien van Volkswagen-badges en andere interieurafwerking. De Volkswagen was dan ook duurder dan de Chrysler.

Aandrijflijn Volkswagen Routan

De auto werd in eerste instantie met twee aandrijflijnen geleverd. De V6 was 3,8 of 4,0 liter groot. Later volgde er een 3,6-liter V6. De gevonden occasion beschikt over de 3,8-liter zespitter die 197 pk levert. Hiermee sprint je van 0 naar 100 kilometer per uur in 10,6 seconden.

De grote MPV weegt 2.019 kilogram en is niet goedkoop om te rijden. De wegenbelasting kost al snel meer dan 1.400 euro per jaar.

De occasion

De gevonden occasion komt uit 2010 en is in 2020 geïmporteerd naar Nederland. De kilometerstand is volgens de RDW onlogisch. Op de teller staat 129.976 kilometer. Als je interesse hebt in de occasion moet je dus goed opletten wat hier gebeurd is. De kilometerstand hoeft niet teruggedraaid te zijn. Het kan ook zijn dat er een keer een typfout is gemaakt.

De occasion ziet er op de foto’s nog erg netjes uit. Het prijskaartje bedraagt 14.800 euro.