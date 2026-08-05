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De auto waarin miljardair Warren Buffett jarenlang naar kantoor reed, is nu een betaalbare occasion

Bij een multimiljardair verwacht je een immens wagenpark vol onbetaalbare bolides. Warren Buffett is altijd een stuk bescheidener geweest. De auto waarin de inmiddels 95-jarige meesterbelegger jarenlang naar kantoor reed, pik je nu op als betaalbare occasion.

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Warren Buffett is iemand die leeft volgens het principe: ‘Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd.’ Het mag dan wel de man zijn die van investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway heeft gemaakt wat het nu is, maar daar loopt hij niet mee te koop.

Goedkoop ontbijtje bij de McDonald’s

Zelfs toen hij al decennialang tot de rijkste mensen ter wereld behoorde, bleef Warren Buffett in een relatief bescheiden auto naar kantoor rijden. En elke ochtend gaf zijn vrouw hem ’s ochtends een paar dollar mee voor een ontbijtje bij McDonald’s.

(Afbeelding: AutoScout24.nl / Autobedrijf Huisman De Graaf) (Afbeelding: AutoScout24.nl / Autobedrijf Huisman De Graaf)

(Afbeelding: AutoScout24.nl / Autobedrijf Huisman De Graaf) (Afbeelding: AutoScout24.nl / Autobedrijf Huisman De Graaf)

De auto in kwestie is Cadillac DTS uit 2006. Dat klinkt als een duur merk (en dat is het soms ook), maar destijds hing er een nieuwprijs aan van slechts iets meer dan 40.000 dollar. Wisselgeld voor iemand als Warren Buffett.

Cadillac DTS als betaalbare occasion in Nederland

Op dit moment wordt in ons land slechts één Cadillac DTS te koop aangeboden. Voorin ligt een 277 pk sterke 4,6-liter V8 voorin en de occasion heeft net geen 182.000 kilometer op de klok. Hij staat in Ruinerwold te koop voor 9.950 euro.

Dat is een stuk minder dan de gebruikte Cadillac DTS van Warren Buffett in 2015 opbracht. Op een veiling werd maar liefst 122.500 dollar betaald voor de auto van de wereldberoemde investeerder. Hij wisselde zijn DTS een jaar eerder, na er nog geen 33.000 kilometer mee te hebben gereden, om voor een Cadillac XTS. Dat is de auto waarin je hem in bovenstaande video ziet rijden.

Geen luxeleven voor Warren Buffett

Dat deed Buffett niet omdat hij dat zelf zo graag wilde, maar omdat zijn dochter de nieuwere Cadillac voor hem kocht. Warren Buffett geeft alleen wat om de veiligheid van een auto, vertelde hij ooit in een interview. “Ik heb helemaal geen zin om tijd te spenderen aan het uitzoeken van een nieuwe auto en er dan aan te wennen.”

En het hoeft ook niet het duurste van het duurste te zijn. “Mijn leven zou niet beter zijn als ik zes of acht huizen had”, stelde hij eens tijdens een conferentie. Vanaf een bepaald punt voegt nóg meer geld hebben volgens Buffett weinig toe. Hij heeft dan ook beloofd om uiteindelijk 99 procent van zijn vermogen weg te geven aan goede doelen.