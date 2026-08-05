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Nederlandse Porsche-rijder (23) moet 10.000 euro betalen na grove verkeersovertredingen in Duitsland

De Duitse politie heeft dinsdag een Nederlandse Porsche-rijder van de A3 richting Keulen geplukt. De 23-jarige bestuurder haalde allerlei gevaarlijke capriolen uit en moest uiteindelijk een borgsom van 10.000 euro betalen.

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Een onopvallende politiewagen kreeg de Nederlander al gauw in het vizier, of beter gezegd: in de achteruitkijkspiegel. Hij zat te bumperkleven en ging de agenten vervolgens rechts voorbij. Daarnaast reed de Porsche-rijder veel te snel en sneed hij anderen af. Het doet denken aan de levensgevaarlijke social media-trend cutting up.

Porsche 911-rijder positief getest op cannabisgebruik

De Duitse politie besloot de 911 een tijdje te volgen en zag hoe de Nederlander vervolgens ook anderen rechts inhaalde en zich agressief een weg baande door het drukke verkeer. Daarbij haalde de Porsche snelheden van meer dan 235 km/h. Reden genoeg voor de Duitse agenten om de 911-rijder staande te houden.

De Porsche-bestuurder testte vervolgens ook nog positief op cannabisgebruik. De man runt naar eigen zeggen samen met zijn vader een coffeeshop in Eindhoven en zou ‘vanwege zijn beroep’ regelmatig cannabis gebruiken.

Nederlander moet 10.000 euro betalen

Over zijn inkomstensituatie wilde de Nederlander echter geen informatie verstrekken, waardoor hij ter plaatse een waarborgsom van 10.000 euro moest betalen in afwachting van het strafproces. Ook is het rijbewijs van de bestuurder voorlopig in beslag genomen. Zijn vader haalde hem nadien op.

Volgens het rapport heeft de Porsche-bestuurder op geen enkel moment spijt betuigd van zijn acties. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar alle strafbare feiten. Daarbij wordt onder meer gedacht aan straatracen en het in gevaar brengen van andere weggebruikers.

Driftpoging voor het oog van politiehelikopter

Eerder maakte een BMW-rijder in Nederland het te bont door voor de lens van een politiehelikopter te driften. Helaas voor hem ging dat niet helemaal zoals gepland.