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BMW i3 Neue Klasse vs. Mercedes-Benz C-klasse: welke moet je hebben?

Het is een titanenstrijd waiting to happen: de nieuwe Mercedes-Benz C-klasse en BMW i3 Neue Klasse worden elkaars grootste concurrenten. Maar welke heeft de beste papieren?

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Voor een rechtstreeks duel laat nog even op zich wachten. We weten inmiddels hoe de Mercedes rijdt, maar de BMW hebben we nog niet aan de tand kunnen voelen. Bovenaan deze pagina vind je onze eerste rijtest van de Mercedes-Benz C 400 4Matic. Met die ervaring in het achterhoofd leggen we de specificaties van beide modellen naast elkaar. Welke lijkt vooralsnog de beste keuze?

Mercedes-Benz C 400 4Matic vs. BMW i3 50 xDrive

Van zowel de elektrische Mercedes-Benz C-klasse als de BMW i3 Neue Klasse kun je uiteindelijk meerdere uitvoeringen verwachten die verschillen in prestaties en prijs. Vooralsnog focussen we ons op de C 400 4Matic, waarmee Mercedes aftrapt, en de BMW i3 50 xDrive als First Edition die daar goed mee te vergelijken is. Allereerst de prestaties.

Specificatie Mercedes C 400 4Matic BMW i3 50 xDrive Accu 94 kWh (netto) 108,7 kWh (netto) Max. WLTP-bereik 762 km 906 km WLTP-verbruik 14,1 kWh/100 km 13,5 kWh/100 km AC-laden 11 kW (optioneel 22 kW) 22 kW DC-laden 330 kW 400 kW Vermogen 489 pk 469 pk Koppel 800 Nm 645 Nm 0-100 km/h 4,0 s 4,7 s Topsnelheid 210 km/h 200 km/h

Wat valt op? Vooral dat beide auto’s enorm aan elkaar gewaagd zijn. Met zijn grotere accu en lagere verbruik noteert de BMW echter een grotere actieradius. Ook kan de i3 50 xDrive sneller laden. De Mercedes-Benz C 400 4Matic zet daar krachtigere elektromotoren en een snellere sprinttijd tegenover. En dat terwijl de C-klasse zo duidelijk op comfort gericht is.

Mercedes C-klasse is groter en zwaarder

Uit deze cijfers blijkt namelijk niet dat de Mercedes allerlei snufjes biedt die op de i3 niet te krijgen zijn. Denk aan luchtvering met adaptieve dempers en achterwielbesturing. Het maakt de elektro-C uiterst comfortabel en opmerkelijk wendbaar in de stad. Iets wat je niet zou verwachten op basis van zijn formaat. Want de Mercedes is aanzienlijk groter en zwaarder dan de BMW, zoals te zien in de tabel hieronder.

Praktische gegevens Mercedes-Benz C 400 4Matic BMW i3 50 xDrive Lengte 488,3 cm 476,0 cm Breedte 189,2 cm 186,5 cm Hoogte 150,3 cm 148,0 cm Wielbasis 296,2 cm 289,7 cm Draaicirkel 12,1 m 12,2 m Leeggewicht 2.360 kg 2.205 kg Trekgewicht 1.800 kg 1.800 kg Kofferbak 470 l 420 l Frunk 101 l 31 l

De Mercedes-Benz C 400 4Matic biedt daarnaast veel meer opbergruimte. Met name de frunk van 101 liter is enorm. Opvallend is hoe de C-klasse ondanks zijn vierwielbesturing een grotere draaicirkel heeft dan de BMW i3 50 xDrive. Ook dat heeft uiteraard met zijn formaat van doen.

Prijzen

Leuk, zo’n vergelijking, maar wat kosten ze precies? Van de Mercedes-Benz C 400 4Matic weten we dat hij begint bij 65.875 euro. Voor de luchtvering met adaptieve dempers en vierwielbesturing moet dan nog 2.892 euro worden bijbetaald.

Van de BMW i3 Neue Klasse is nog geen basisprijs bekend. Wel weten we dat de leuk aangeklede BMW i3 50 xDrive First Edition 72.995 euro moet kosten. De instapprijs zal uiteraard lager liggen.

Mercedes-Benz C-klasse vs. BMW i3 50 xDrive

Wanneer ook de BMW onderworpen kan worden aan een rijtest, zal Autovisie beide modellen tegenover elkaar zetten voor een nog veel uitgebreider vergelijk. Wil je dat niet missen? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.