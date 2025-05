Deel dit: Share App Mail Tweet

Er zijn nog geen vijfentwintig mensen die een Cadillac Celestiq willen

De met de hand gebouwde Celestiq had een imagomaker moeten zijn. Een volledig elektrische toplimo waarmee Cadillac eindelijk weer op Rolls-Royce-niveau zou komen te staan. Maar dat plan lijkt nu uit te lopen op een kleine pr-ramp.

Cadillac bouwt dit jaar maar vijfentwintig exemplaren van de Celestiq, zo bevestigde een woordvoerder aan Motor1. En die zijn opvallend genoeg nog niet allemaal vergeven. Er zijn dus nog geen vijfentwintig mensen die een Celestiq hebben besteld. Au!

Klanten orders ingetrokken?

Dat moet een beetje pijn doen bij Cadillac. Ook omdat het merk bij de lancering van de auto in 2022 meldde al veel orders te hebben: ‘veel en veel meer dan we in het eerste jaar of in de eerste achttien maanden kunnen bouwen.”

Het zou kunnen dat potentiële klanten hun orders hebben ingetrokken, maar we zouden er ook niet van staan te kijken als blijkt dat Cadillac drie jaar geleden heeft overdreven om de hype rond de Celestiq aan te wakkeren.

Vanafprijs Cadillac Celestiq

De grote vierdeurs coupé wordt grotendeels met de hand gebouwd en heeft een vanafprijs op aanvraag. Al wordt aangenomen dat het om een bedrag van omgerekend meer dan 300.000 euro gaat. De Celestiq is dus een stuk duurder dan een BMW i7 of Mercedes EQS.

Actieradius valt wat tegen

Hij is 5,5 meter lang, heeft een wielbasis van 3,3 meter en weegt zo’n 3.000 kilo. Dat laatste komt door het enorme accupakket van 111 kWh, waarmee de Cadillac vreemd genoeg geen indrukwekkende actieradius haalt: ‘slechts’ 483 kilometer. De i7 en EQS komen ruim 600 kilometer ver, afhankelijk van de uitvoering.

De Celestiq is vierwielaangedreven en heeft een vermogen van 608 pk en 867 Nm koppel, waarmee hij in 4 seconden naar 100 km/h sprint. Hij kan snelladen met 200 kW en beschikt over een adaptief onderstel (Magnetic Ride Control), actieve rolstabilisatie en mee- en tegensturende achterwielen.