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Laadpaal met blokkeertarief binnenkort mogelijk verleden tijd: “EV’s moeten juist langer aan de paal hangen”

Het blokkeertarief dient in theorie een heel nobel doel: voorkomen dat elektrische auto’s onnodig lang een laadpaal bezet houden. Wie de auto niet op tijd weghaalt, betaalt daarvoor een toeslag. Toch lijkt het einde van blokkeertarieven in zicht.

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Hoewel het idee achter blokkeertarieven niet verkeerd is, kunnen ze met name in het buitenland voor problemen zorgen. De hoogte van deze tijdsgebonden kosten is niet altijd duidelijk en soms geldt er geen limiet. Wie dan niet op tijd zijn auto weghaalt, kan voor enorme kosten komen te staan.

Laadpaalkleven in Nederland geen groot probleem

In Nederland vormden blokkeertarieven tot op heden niet zo’n probleem. “Als je hier een paal treft met een blokkeertarief, geldt vaak een limiet 12 euro per laadsessie”, legt Sjors ten Tije van Vereniging Elektrische Rijders uit. Dat is te overzien.

“Maar eigenlijk is zo’n blokkeertarief niet nodig”, vertelt hij. “Laadpaalkleven is namelijk niet iets dat op grote schaal gebeurt. En als het wel gebeurt, is het vaak niet zo’n probleem. In die gevallen zijn er meestal voldoende palen. Bovendien hoeven veel EV-rijders tegenwoordig niet meer elke dag te laden.”

Blokkeertarief strookt niet met netbewust laden

Toch zorgen de blokkeertarieven ook in Nederland steeds vaker voor onthutste reacties. Niet zozeer vanwege extreme rekeningen, maar vooral doordat netbewust laden alsmaar belangrijker wordt. Dit is een slimme manier van laden waarbij de laadsnelheid automatisch wordt aangepast aan de drukte op het stroomnet. Het volladen van je auto kan zodoende iets langer duren en dat botst met de blokkeertarieven.

“Daarom denken wij dat het blokkeertarief binnenkort verleden tijd gaat zijn”, stelt de Vereniging Elektrische rijders. Omdat het rijbereik van de gemiddelde elektrische auto steeds verder toeneemt, hoeven EV-rijders minder vaak te laden. “Dat zien die partijen ook en dus zal dat blokkeertarief vermoedelijk verdwijnen”, vertelt Ten Tije.

EV’s moeten langer aan de laadpaal

“Zij willen juist auto’s aan zo’n paal hebben om het net in balans te houden.” Op piekmomenten zouden EV’s die aan de lader hangen dan minder stroom krijgen en in de toekomst misschien zelfs energie terugleveren aan het net. “Auto’s moeten straks dus juist langer aan de paal blijven hangen.”

Geschreven door Coen Grutters Hoewel vooral handgeschakelde achterwielaandrijvers zijn hart sneller doen kloppen, schrijft en presenteert hij met hetzelfde enthousiasme over alles wat autoland te bieden heeft.

