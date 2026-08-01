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Een succesformule op wielen: deze compacte occasion oogt nog altijd jong en heeft voor ieder wat wils

Sommige compacte auto’s blijven jarenlang een vertrouwde verschijning op de weg. De vierde generatie Seat Ibiza is daar een goed voorbeeld van: een sportief ogende occasion die nog altijd verrassend fris voor de dag komt.

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Na drie eerdere generaties verscheen de vierde Seat Ibiza in 2008 en bleef, na een grondige facelift in 2012, tot 2017 in productie. Hij deelt veel techniek met de Volkswagen Polo en de Skoda Fabia, maar onderscheidt zich door een opvallender ontwerp en een sportiever karakter. Daardoor is hij een populaire keuze als occasion.

Seat Ibiza heeft nog altijd een sportief uiterlijk

Het ontwerp van de Seat Ibiza werd getekend door Luc Donckerwolke, die eerder ook modellen van Lamborghini en Audi ontwierp. Dat is terug te zien in de scherpe lijnen, de opvallende koplampen en de dynamische uitstraling. Ook jaren na zijn introductie oogt de hatchback moderner dan veel andere compacte occasions uit dezelfde periode.

In tegenstelling tot veel concurrenten kiest de Seat Ibiza voor een uitgesproken ontwerp. Vooral de gefacelifte modellen ogen dankzij de strakkere voorzijde nog altijd eigentijds. Daardoor ziet de Seat Ibiza er jonger uit dan zijn leeftijd doet vermoeden.

In het interieur is de leeftijd iets beter zichtbaar. Het dashboard van de occasion is overzichtelijk ingedeeld, maar de harde kunststoffen voelen minder luxe aan dan bij sommige concurrenten. Daar staat tegenover dat de bediening eenvoudig is en alle belangrijke functies snel zijn te vinden. De zitpositie van de Seat Ibiza is bovendien prettig en ook voor langere ritten biedt de auto voldoende comfort.

Prijzen van occasions

Een vroege Seat Ibiza koop je inmiddels vanaf 640 euro, maar nettere modellen beginnen bij een paar ruggen. Voor een nieuwer exemplaar, een krachtigere motor of een lage kilometerstand betaal je al snel tussen de 6.000 en 9.000 euro. Ons oog viel op deze occasion: een rode Ibiza FR uit 2017, die in het Friese Echtenerbrug wordt aangeboden voor 9.999 euro. Hij heeft 138.481 kilometer op de teller.

Let hierop bij tweedehandsmodellen

Wie een Seat Ibiza zoekt, heeft keuze uit een ruim aanbod. Toch zijn er een aantal zaken om goed op te letten. Controleer bijvoorbeeld of alle elektrische voorzieningen naar behoren werken en luister tijdens een proefrit goed naar het onderstel van de occasion. Versleten draagarmrubbers en stabilisatorstangen komen bij hogere kilometerstanden regelmatig voor.

De motorisering van de Seat Ibiza verdient eveneens aandacht. De 1.2 TSI en vroege 1.4 TSI-motoren staan bekend om problemen met de distributieketting. Latere uitvoeringen zijn op dat punt een stuk betrouwbaarder. Ook de DSG-automaat schakelt prettig, maar vraagt wel om goed onderhoud. Een handgeschakelde versnellingsbak is over het algemeen de betrouwbaarste keuze. Vooral de latere TSI-motoren combineren vlotte prestaties met een gunstig verbruik. Kies bij voorkeur voor een exemplaar met een complete onderhoudshistorie, zodat je minder kans hebt op onverwachte reparaties. Meer aandachtspunten van deze occasion vind je in de koopwijzer.