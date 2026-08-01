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Dronken Mercedes-monteur moet 18.000 euro betalen na ‘langere testrit’ in auto klant

Als je je auto bij de dealer aflevert voor een reparatie, dan verwacht je dat er hooguit een korte testrit mee wordt uitgevoerd om te kijken of alles werkt. Niet dat-ie een nacht lang wordt meegenomen voor een kroegentocht, zoals een Amerikaanse Mercedes-monteur deed.

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Begin dit jaar bracht Kimberly Porter haar Mercedes C 300 naar de dealer in Collierville, Tennessee, omdat de motor problemen gaf, mogelijk als gevolg van vervuilde brandstof. Op een avond daarna kreeg ze een GPS-melding op haar telefoon, dat de auto bij de dealer wegreed en de ene na de andere bar aandeed.

Beschonken Mercedes-monteur aangehouden

Porter stapte in haar vervangende auto, volgde het signaal op haar telefoon en vond haar Mercedes terug op de parkeerplaats voor een kroeg. Ze belde de politie, die Mercedes-monteur Derrick Nguyen aanhield voor diefstal. De man had bovendien flink diep in het glaasje gekeken.

Mercedes-dealer zei toestemming te hebben

De advocaten van de Mercedes-dealer en Nguyen beweren nu dat de monteur toestemming had om de auto mee te nemen voor een ‘langere testrit’. De rechter noemt dat flauwekul. Klantenauto’s horen niet gebruikt te worden voor ‘persoonlijke aangelegenheden’, schreef hij in zijn oordeel.

Wat Nguyen heeft gedaan, noemt de rechter ‘extreem en belachelijk’. Porter krijgt een schadevergoeding toegewezen van 20.270 dollar (omgerekend bijna 18.000 euro). De rechter voegde eraan toe dat er regels zouden moeten komen met betrekking tot testritten.

Dat een testrit behoorlijk fout kan gaan, bewijst een voorval uit 2025, toen een monteur een miljoenen kostende Ferrari F40 afschreef tijdens een testrit. De man gaf een dot gas, waardoor de auto uitbrak, en knalde tegen een lantaarnpaal.

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