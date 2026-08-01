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Jouw telefoon is trager door Google Maps: ‘De app slokt zomaar tientallen gigabytes op’, zo los je het op

Raakt de opslagruimte van jouw telefoon snel vol, dan kan Google Maps een van de oorzaken zijn. Gelukkig is daar vrij eenvoudig iets aan te doen.

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Eind 2023 kondigde Google aan dat je Tijdlijn, waarin je locatiegeschiedenis wordt bijgehouden, voortaan op je telefoon wordt opgeslagen in plaats van standaard in de cloud. Daarnaast kan Maps offline kaarten op je telefoon bewaren. Handig als je geen internet hebt, maar zonde als je opslag daardoor volloopt.

Google Maps vreet opslag

Onze collega’s van techwebsite WANT schrijven dat Google Maps na verloop van tijd zomaar tientallen gigabytes kan opslokken. En dat terwijl veel telefoons slechts 64 of 128 gigabyte aan opslagruimte hebben. Vooral offline kaarten en tijdelijke appgegevens kunnen veel ruimte innemen. Gelukkig is de oplossing vrij eenvoudig.

Offline kaarten

Heb je weleens offline kaarten gedownload, dan is de kans groot dat sommige daarvan nog op je telefoon staan. Ben je in een buitenlandse stad zonder internetverbinding of goed bereik, dan kan zo’n kaart behoorlijk handig zijn. Maar of je de offline kaart van Barcelona na je bezoek in 2020 nog nodig hebt, kun je je afvragen. Bovendien kun je de kaart altijd opnieuw downloaden.

Tik binnen Google Maps op je profielfoto en vervolgens op Offline kaarten. Staan er kaarten in de lijst die je niet meer gebruikt? Verwijder ze dan. Je kunt bij de instellingen van de offline kaarten ook Automatisch aanbevolen kaarten downloaden uitzetten. Schakel je ook Automatisch offline kaarten updaten uit, houd er dan rekening mee dat je gedownloade kaarten niet meer vanzelf actueel blijven.

Tijdlijn

Ook je Tijdlijn wordt mogelijk lokaal opgeslagen. Tik opnieuw op je profielfoto en vervolgens op Mijn tijdlijn. Druk rechtsboven op de drie puntjes en kies Locatie- en privacyinstellingen. Onder Locatie-instellingen kun je alle Tijdlijn-gegevens verwijderen. Wil je voorkomen dat er nieuwe gegevens worden opgeslagen, tik dan op Tijdlijn staat aan en kies Uitzetten of Uitzetten en activiteit verwijderen.

Cache Google Maps verwijderen

Neemt Google Maps daarna nog steeds veel opslagruimte in of werkt de app traag? Dan kun je volgens de techneuten van WANT nog flink wat gigabytes vrijmaken door de cache te legen. Daarin staan onder meer zoeksuggesties, opgezochte routes en eerder geladen kaarttegels.

Op een iPhone open je Google Maps en ga je via je profielfoto naar Instellingen. Tik vervolgens op Over, voorwaarden en privacy en daarna op Appgegevens wissen.

Minder benzine verbruiken door Google Maps-instelling Wist je dat je door een simpele instelling van Google Maps ook behoorlijk wat benzine of elektriciteit kunt besparen?

Op een Android-telefoon ga je naar de instellingen van je toestel. Kies Apps, open Maps en ga naar Opslag. Daar kun je de cache wissen.