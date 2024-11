Deel dit: Share App Mail Tweet

Betaalbare Japanse occasion is compact, zuinig en betrouwbaar

Je hoeft niet op te vallen. Je wilt gewoon een compacte ’13 in een dozijn’-occasion van een gerenommeerd merk. Vijf deuren, dat is wel een vereiste, voor de kinderen en zo. Hij moet je jarenlang van A naar B brengen en je budget bedraagt hooguit tien mille. Keuze genoeg! Denk bijvoorbeeld aan deze Toyota Yaris.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Populaire, compacte occasion voor 10.000 euro

We blijven in het B-segment deze week en gaan op zoek naar gekende namen. Auto’s die je op iedere straathoek ziet, omdat ze zichzelf hebben bewezen en razend populair zijn. Vind je de Toyota Yaris niks? Bekijk dan de kandidaat van afgelopen dinsdag, of wacht tot komende zaterdag. In dat artikel maken we ook onze favoriet bekend.

Toyota Yaris (2011 – 2017)

De Toyota Yaris-occasion staat zijn mannetje wel! Hij is niet spannend om te rijden, maar wel behoorlijk ruim, ook achterin. De hoekige achterportieren maken de instap ruimer. De bagageruimte is een fractie groter dan bij de concurrentie. De voorstoelen zijn volgens sommigen net te zacht. Het onderstel is vrij stevig, maar het comfort kan er ook op lange ritten prima mee door.

(Afbeelding: Autowereld / HGB Auto’s) (Afbeelding: Autowereld / HGB Auto’s) (Afbeelding: Autowereld / HGB Auto’s)

(Afbeelding: Autowereld / HGB Auto’s) (Afbeelding: Autowereld / HGB Auto’s) (Afbeelding: Autowereld / HGB Auto’s)

Het dashboard is mooi overzichtelijk. De besturing is wat doods, maar vooral bij parkeren en zo is hij lekker manoeuvreerbaar. Een 1,3 rijdt met gemak 1 op 15, uiteraard is een hybride nog een stuk zuiniger. Altijd handig, die achteruitrijcamera, standaard op elke uitvoering. Bij een autobedrijf in Groenlo staat deze spierwitte 1,3 (2015, 85.000 km) voor 9.999 euro.

Aandachtspunten van de Toyota Yaris

Als bij een Toyota Yaris-occasion met ‘keyless-go’ de motor niet start, volstaat het de sleutel tegen de startknop te drukken. Wellicht is de batterij in de sleutel aan zijn einde. Bij een versie met automaat gaat de pook niet uit de ‘P’ als er een remlicht kapot is. Dat is geen pech, maar een ingebouwde veiligheid. Het kan ook zijn dat de accu te zwak is. Een hybride-versie die niet start door te lage spanning in de hybride-accu, is met een simpele noodgreep toch te starten. Voor een gewone Yaris gaan die twee euvels dus allemaal niet op!

Autovisie test de leukste tweedehands auto’s

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.