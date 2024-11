Deel dit: Share App Mail Tweet

EV-kopers opgelet: prijs elektrische Jeep Avenger daalt plots flink

Goed nieuws voor iedereen die een Jeep Avenger wil kopen. De elektrisch varianten van de Jeep Avenger worden met een paar duizend euro in prijs verlaagd.

Daarentegen is er slecht nieuws voor zij die een brandstofversie willen. De verschillende uitvoeringen van de Avenger met benzinemotor en de hybride modellen worden honderden euro’s duurder.

Aandrijflijnen en uitvoeringen

De Avenger, de meest verkochte Jeep in Nederland ooit, is leverbaar met vier verschillende aandrijflijnen. Het basismodel beschikt over een 100 pk sterke benzinemotor met handbak. Daarnaast heb je een mild-hybride Avenger met 100 pk en een automaat, een vierwielaangedreven mild-hybride met 136 pk en de EV met 156 pk. Naast de keuze uit de verschillende aandrijflijnen zijn er drie uitvoeringen van de Avenger beschikbaar: de Longitude, de Altitude en de Summit. Sinds dit jaar is de Avenger voor het eerst beschikbaar met vierwielaandrijving als de Avenger 4Xe.

Jeep Avenger als EV

De Jeep Avenger EV in Longitude uitvoering stond voorheen te koop voor 38.500 euro, maar is voortaan beschikbaar voor 34.995 euro. De uitvoering die hier iets boven is gepositioneerd, de Altitude, heeft dezelfde prijsverlaging gekregen.

De Altitude als EV, is nu te koop voor 36.995 euro in plaats van 40.500 euro. De grootste prijsverlaging heeft Jeep echter doorgevoerd bij het topmodel: de Summit. Die kost met een nieuwe prijs van 38.995 euro 4.505 euro minder dan voorheen.

Avenger met verbrandingsmotor duurder

In tegenstelling tot de EV, worden alle modellen van de Jeep Avenger met een verbrandingsmotor duurder gemaakt. De prijsstijging van de Avenger is gelukkig niet zo hoog als dat de prijs van de EV daalt, maar deze modellen worden toch enkele honderden euro’s duurder. Zo kost de Longitude-uitvoering van de Avenger met 100 pk en handbak nu 31.150 euro in plaats van 30.900 euro. Het Altitude-model met dezelfde aandrijflijn is nu te koop voor 33.150 euro waar deze voorheen te koop stond voor 32.900 euro. Nieuw is het Summit-model bij de basis-aandrijflijn met handbak. Deze heeft een prijs van 35.150 euro. Alle 100 pk sterke mild-hybride varianten worden 250 euro duurder.