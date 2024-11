Deel dit: Share App Mail Tweet

De allerdikste Brabus ooit is een camper met 2.600 Nm aan koppel!

Brabus ken je waarschijnlijk van de uitbundige G-Klasses en Smart-pakketjes, maar nu heeft de tuner een andere weg ingeslagen. Dit is de Brabus Big Boy 1200, een camper voor de happy few.

En een Big Boy is het, want Brabus heeft zich vergrepen aan een Mercedes Actros. Jawel, een vrachtwagen. Op die basis is een complete kampeerwagen bebouwd.

Brabus Big Boy 1200 camper

De Brabus camper is ingericht als een luxe appartement met een groot tweepersoons bed, een gigantische televisie met PlayStation 5, Starlink-internet, een eethoek, een bank en een keuken. Daarbij beschikt hij over een regendouche en een apart toilet.

Als je dacht ‘wat lijkt het interieur toch groot ten opzichte van het exterieur’, dan kan dat kloppen. De woon- en slaapcabine is namelijk in twee delen hydraulisch uit te schuiven.

Hierdoor wordt de slaapkamer en woonkamer tot 4,5 meter breed. Dat in combinatie met een lengte van 12 meter maakt het onmogelijk om het gevaarte over de gemiddelde camping te manoeuvreren.

Indrukwekkende cijfers

Onder de motorkap van de camper van Brabus ligt een 12,8-liter turbodiesel. Deze zes-in-lijn is goed voor 530 pk en 2.600 (!) Nm aan koppel. De topsnelheid is begrensd op 90 km/h.

Om met het koppel, en met name het gewicht, om te gaan heeft de Brabus-camper drie assen met twee sets dubbele banden met een afmeting van 22,5 inch. Een ander indrukwekkend cijfer vinden we bij de brandstoftank. Er kan tot 390 liter aan diesel meegenomen worden en 60 liter aan AdBlue. Overigens is de dieseltank nog niet de grootste van de kampeerwegen. De watertank is 427 liter groot.

Brabus laat nog niet weten wat de Big Boy 1200 kost. Aanvragen voor de camper worden individueel gecontroleerd en behandeld. Dat zegt genoeg over het prijskaartje dat aan deze camper hangt. Ter referentie: een Brabus G-Klasse kost minimaal al zo’n half miljoen euro.