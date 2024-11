Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit wordt de nieuwe auto van Donald Trump en zoveel kost hij

Donald Trump is officieel de president van Amerika geworden en dat betekent dat hij de presidentiële limousine tot zijn beschikking krijgt. Zoals altijd gaat het om een Cadillac.

‘The Beast’ is de bijnaam van de auto. Hij staat op het GMC TopKick-platform, veelal gebruikt voor zware trucks van Chevrolet. Overige onderdelen zoals de koplampen, deurgrepen en grille zijn afkomstig van een Cadillac Escalade.

De nieuwe auto van Donald Trump

The Beast wordt ook nu dus weer de presidentiële auto van Donald Trump. Er zijn naar verluidt drie exemplaren. Per stuk kosten de limousines 1 tot 1,5 miljoen dollar. Voor de ontwikkeling van de auto heeft de Amerikaanse overheid in 2016 bijna 16 miljoen dollar betaald aan General Motors.

De nieuwe auto van Donald Trump is niet zo duur omdat er een 6,2-liter V8 in de neus ligt en ook niet omdat het een limousine is. De belangrijkste reden voor de gigantische prijs is het feit dat deze auto een van de veiligste voertuigen op aarde moet zijn.

The Beast is extreem veilig

De auto is bepantserd en beschikt over kogelbestendig glas (dus nog beter dan kogelwerend). Daarbij zijn er wapens aan boord, kunnen de banden niet lekgeschoten worden en beschikt de auto over nachtzichtapparatuur.

In geval van een chemische aanval wordt alle lucht van buiten afgesloten en zal de zuurstoftank die ook aan boord is in gebruik genomen worden. Daarbij gaat het gerucht dat er bloed aan boord zou zijn van de bloedgroep van Donald Trump. Dit alles zorgt voor een gewicht van 6.800 tot 9.100 kilogram.

Donald Trump mag niet rijden

Overigens mag je als president van Amerika niet zelf op de openbare weg rijden volgens de wet. Sterker nog, volgens sommige Amerikaanse media mag Donald Trump nooit meer de weg op met een eigen voertuig. Dat zal hij ongetwijfeld jammer vinden, want hij koos voor zijn politieke loopbaan namelijk leuke auto’s uit. Een Lamborghini Diablo VT Roadster, een Rolls-Royce Phantom en een McLaren-Mercedes SLR; ze stonden allemaal in zijn garage.