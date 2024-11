Deel dit: Share App Mail Tweet

Japanse sportwagen met V6 is nu betaalbare occasion, maar er is een minpunt

Midden jaren negentig brachten de grote Japanse merken sportwagens met potente motoren op de markt. Zo ook Mitsubishi met zijn 3000 GT. Die auto kun je nu als betaalbare occasion kopen.

Ook de 3000 GT was voorzien van veel gadgets – voor zijn tijd – en op de thuismarkt ontstond er een cultuur van illegale straatraces omheen, waarbij ze vaak zowel onderhuids als optisch flink getuned werden.

Mitsubishi 3000 GT

Deze occasion met weinig kilometers oogt redelijk standaard en ziet er op de foto’s nog goed uit. De Mitsubishi 3000 GT beschikt altijd over een 3,0-liter V6 die optioneel zelfs voorzien is van een dubbele turbocompressor. Hiermee had de auto een nul-naar-honderd-tijd van 5,4 seconden. Deze variant had overigens ook vierwielaandrijving. De VR-4 is door zijn zeldzaamheid erg prijzig.

De normale Mitsubishi 3000 GT kun al je voor relatief weinig geld kopen. Je hebt dan geen 300 pk, zoals bij de VR-4, maar 282 pk. Dit vermogen komt ook uit een 3,0-liter V6 met één turbo.

Met een nul-naar-honderd-sprint van 5,9 seconden en een topsnelheid van 250 km/h is ook deze versie van de occasion niet traag. Let wel, de Japanner is vrij zwaar. Met een gewicht van zo’n 1.700 kg is het wellicht niet de sportwagen die je achter het uiterlijk verwacht.

(Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack)

(Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack)

De forse zescilinder is gekoppeld aan een handgeschakelde vijf- of zesbak of een automaat. Het liefst stuur je het vermogen naar de voorwielen middels de handbak.

De betaalbare occasion

Ook de gevonden occasion heeft een handgeschakelde versnellingsbak, maar schakelen moet wel met de linkerhand. De auto is namelijk rechtsgestuurd. Dit feit drukt de prijs. De tweedehands Mitsubishi wordt namelijk aangeboden voor net geen 15.000 euro. Dat terwijl de kilometerteller op slechts 94.461 staat.

