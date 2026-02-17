Audi’s supercoupé kost nog maar 30 procent van nieuwprijs, maar hij lijkt een stuk duurder
Een snelle, luxe en mooie auto die ook nog eens elektrisch is, hoeft geen ton te kosten. Je koopt nu al een Audi e-tron GT vanaf iets meer dan 40.000 euro.
Dure auto’s schrijven over het algemeen harder af dan goedkopere modellen, bij elektrische auto’s wordt dit effect nog eens versterkt. Niet leuk voor de eerste eigenaar, maar als occasion kan zelfs een dure elektrische Audi daardoor aantrekkelijk zijn.
Audi e-tron GT voor 40 mille
Voor iets meer dan 40 mille tik je namelijk een Audi e-tron GT op de kop die vijf jaar oud is. Met 478 pk en een accupakket van 93 kWh krijg je behoorlijk veel auto voor je geld. Daarbij is het een leuke auto om te rijden. In bovenstaande video uit 2021 gaat Autovisie-redacteur Peter Hilhorst op pad met de supercoupé.
Let wel, voor je een elektrische auto aankoopt, moet je goed controleren wat de SoH van het accupakket is en hoe die gemeten is. Daarbij moet je rekenen op een relatief hoog bedrag aan wegenbelasting en slijten banden – afhankelijk van rijstijl – harder dan bij lichtere, minder sportieve auto’s.
Nederlandse overheid haalt bijna 923 miljoen euro aan boetes binnen: deze bekeuring leverde het meeste op
Vergeet niet dat de gevonden auto 166.000 kilometer ervaring heeft. Dit hoeft geen afknapper te zijn, maar het is wel verstandig om de auto voor aankoop goed te laten controleren. De garantie op zowel de accu als de rest van de Audi e-tron GT is inmiddels verlopen. Je kunt dus voor relatief weinig geld een luxe supercoupé rijden, maar het is belangrijk om goed te weten wat je koopt. Meer cruciale tips over het kopen van een gebruikte EV vind je hier.
Lees ook:
- Dit opmerkelijke designelement ga je voortaan op elke Audi zien
- Audi gaat deze dingen uit zijn dashboards slopen: "Ze bieden gewoon niet de beste ervaring"
- Deze luxe Audi-SUV kostte nieuw 70.000 euro, nu slechts een fractie daarvan
- Van de range van elektrische auto's blijft in de winter niks over! Deze test bewijst het
Ook interessant
-
Deze Mercedes met Pagani-V12 is de stoerste nieuwe auto van het moment
-
Met deze middenmotor-occasion heb je meer plezier onder de snelheidslimiet dan erboven
-
Deze prachtige, unieke BMW-occasion heeft een nogal smaakgevoelige kleur
-
Veelzijdig, sportief en bloedmooi: Deze occasion is de wens van veel autoliefhebbers
-
Alles aan deze heerlijke Italiaanse occasion is exclusief, behalve de prijs
-
Koopje! Deze Bentley was de duurste auto van het jaar 2000 en kost nu ‘slechts’ 100.000 euro
-
Vijfcilinder in een Italiaanse coupé? Met deze occasion haal je veel plezier in huis als hij goed is verzorgd
-
Dit is een heerlijke sportauto zonder poespas, maar voor zo’n occasion moet je wel aardig wat betalen
-
Alfa Romeo deed iets wat niemand verwachtte: deze auto verbaasde vriend en vijand | Sjoerds Weetjes 484
-
Mega-afschrijving: hyper-exclusieve Bentley is miljoen euro minder waard na vier jaar
-
Kampioen restwaarde 2025: deze auto’s zijn het meest waardevast
-
Lekker retro! Deze 5 coupés zijn (nu nog) als occasion te vinden