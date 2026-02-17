Deel dit: Share App Mail Tweet

Audi’s supercoupé kost nog maar 30 procent van nieuwprijs, maar hij lijkt een stuk duurder

Een snelle, luxe en mooie auto die ook nog eens elektrisch is, hoeft geen ton te kosten. Je koopt nu al een Audi e-tron GT vanaf iets meer dan 40.000 euro.

Dure auto’s schrijven over het algemeen harder af dan goedkopere modellen, bij elektrische auto’s wordt dit effect nog eens versterkt. Niet leuk voor de eerste eigenaar, maar als occasion kan zelfs een dure elektrische Audi daardoor aantrekkelijk zijn.

Audi e-tron GT voor 40 mille

Voor iets meer dan 40 mille tik je namelijk een Audi e-tron GT op de kop die vijf jaar oud is. Met 478 pk en een accupakket van 93 kWh krijg je behoorlijk veel auto voor je geld. Daarbij is het een leuke auto om te rijden. In bovenstaande video uit 2021 gaat Autovisie-redacteur Peter Hilhorst op pad met de supercoupé.

Let wel, voor je een elektrische auto aankoopt, moet je goed controleren wat de SoH van het accupakket is en hoe die gemeten is. Daarbij moet je rekenen op een relatief hoog bedrag aan wegenbelasting en slijten banden – afhankelijk van rijstijl – harder dan bij lichtere, minder sportieve auto’s.

Vergeet niet dat de gevonden auto 166.000 kilometer ervaring heeft. Dit hoeft geen afknapper te zijn, maar het is wel verstandig om de auto voor aankoop goed te laten controleren. De garantie op zowel de accu als de rest van de Audi e-tron GT is inmiddels verlopen. Je kunt dus voor relatief weinig geld een luxe supercoupé rijden, maar het is belangrijk om goed te weten wat je koopt. Meer cruciale tips over het kopen van een gebruikte EV vind je hier.