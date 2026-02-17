Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlandse overheid haalt bijna 923 miljoen euro aan boetes binnen: deze bekeuring leverde het meeste op

In 2025 zijn er meer dan 7,8 miljoen verkeersboetes uitgeschreven, zo blijkt uit recente data van het CJIB. Al deze boetes zijn bij elkaar goed voor bijna 923 miljoen euro aan inkomsten. Welke boetes leverden de overheid het meest op?

Het totaal aantal verkeersboetes is in 2025 met bijna 350.000 stuks gedaald vergeleken met 2024. Dit komt met name doordat er veel minder boetes voor snelheidsovertredingen zijn uitgeschreven. Toch zijn de inkomsten behoorlijk gestegen.

Bijna 923 miljoen euro aan boetes

In 2024 kwam het eindtotaal uit op 899 miljoen euro, in 2025 is dit bijna 24 miljoen euro meer. Dit komt natuurlijk deels door de stijging van de boetebedragen, maar ook doordat vaker de dure bekeuring voor rijden met een telefoon achter het stuur is uitgeschreven. Eerder bleek ook al dat veel meer mensen reden onder invloed van drugs of medicijnen.

Appen achter het stuur van een auto of ander voertuig (ook de fiets) is gestegen van 165.408 in 2024 naar 248.020 in 2025. Meer dan 73.000 van deze bekeuringen zijn te danken aan de focusflitsers.

Met je telefoon achter het stuur in de auto zitten, kan een boete van 440 euro (exclusief administratiekosten) opleveren. Een fors bedrag. Daardoor is het vasthouden van een elektronisch apparaat ook de belangrijkste boete-inkomstenbron met bijna 90 miljoen euro.

Deze bekeuring wordt het vaakst uitgeschreven

Hoewel deze overtreding het meest oplevert, wordt de boete voor 4 km/h te hard rijden het vaakst uitgeschreven. In totaal belandde in 2025 deze bekeuring 417.244 keer op een deurmat.