180.000 euro, appartement en een Toyota Corolla: gouden medaille-winnaars krijgen mooie prijzen

Als Olympiër kun je behoorlijke prijzen binnenhalen als je een bronzen, zilveren of gouden medaille in de wacht sleept. Zo krijgen Poolse winnaars zelfs een Toyota Corolla.

Dat de bekendste sporters van een land auto’s krijgen als zij een uitzonderlijke prestatie neerzetten, is niets nieuws. Zo deelde de Chinese regering in 2021 nog deze luxueuze bolides uit.

Dit krijg je bij een gouden medaille

Ook in Nederland kennen we prijzen voor winnaars van een gouden medaille. Tenminste, voor nu. De Olympische Winterspelen van 2026 zijn de laatste keer dat Nederland atleten prijzengeld geeft.

De tien bestbetalende landen Goud Zilver Brons Singapore € 673.200,- € 335.750,- € 167.450,- Hongkong € 652.800,- € 326.400,- € 163.200,- Maleisië € 217.600,- € 65.450,- € 22.100,- Kazachstan € 212.500,- € 127.500,- € 63.750,- Italië € 181.900,- € 90.950,- € 60.350,- Polen € 179.350,- € 143.650,- € 105.400,- Zuid-Korea € 176.800,- € 118.150,- € 59.500,- Bulgarije € 127.500,- € 102.000,- € 51.000,- Spanje € 94.350,- € 48.450,- € 30.600,- Frankrijk € 80.750,- € 40.800,- € 20.400,-

Deze Spelen krijgt een Nederlandse sporter voor een gouden medaille 30.000 euro, zilver en brons levert 15.000 en 7.500 euro op. Let wel, het geld mag niet opgeteld worden. Win je twee keer goud, dan krijg je 30.000 euro.

Toyota Corolla voor Poolse winnaars

In andere landen krijgen sporters veel meer. Zo verdien je in Singapore en Hongkong meer dan 650.000 euro voor een gouden plak. In Polen is dit bedrag met iets minder dan 180.000 euro lager, maar winnaars van een gouden medaille krijgen daar wel een waar prijzenpakket.

Naast het geld komt er ook een Toyota Corolla op de oprit te staan, krijgen ze een volledig ingericht tweekamerappartement, een schilderij, sieraden en een vakantiecheque. Dit meldt CNBC.

De Toyota Corolla sedan waar het over gaat, is een 1,8-liter hybride met 140 pk. In Nederland kost de auto – die bij ons alleen als Touring leverbaar is – minimaal 35.000 euro. Hoewel een gratis bolide altijd leuk is, heeft ‘onze’ Jutta Leerdam toch een iets indrukwekkendere auto.