‘You can’t fire me, I quit!’, zeiden al 20.000 Volkswagen-medewerkers

Volkswagen is gestart met een enorme reorganisatie. Er moeten in de komende vijf jaar 35.000 banen verdwijnen en dat moet zoveel mogelijk zonder gedwongen ontslagen gebeuren. En dat lijkt prima te lukken.

Er zijn namelijk al zo’n 20.000 medewerkers die hebben gezegd vrijwillig te willen vertrekken. Althans, vrijwillig… Ze krijgen een royale ontslagvergoeding mee, die afhankelijk van het aantal dienstjaren kan oplopen tot 400.000 euro.

Volkswagen moet 1,5 miljard euro besparen

Dat er bij Volkswagen in Duitsland 35.000 arbeidsplaatsen gaan verdwijnen, heeft een behoorlijke impact, want het gaat om bijna 30 procent van het personeelsbestand in het land. Volkswagen is op zoek naar in totaal zo’n 1,5 miljard euro aan besparingen.

Dalende verkopen in China en lage EV-marges

Volkswagen heeft het moeilijk. De verkopen in China gaan hard achteruit en de marges op de elektrische ID-modellen zijn veel te laag. Daarbij komt dat de groei van de elektrische markt een stuk langzamer gaat dan verwacht.

Productie van de Golf gaat naar Mexico

Er worden niet alleen maar banen geschrapt, overigens. Volkswagen hevelt de productie van de Golf over van Wolfsburg naar Mexico, waar het model veel goedkoper geproduceerd kan worden. Ook bevriest het concern de lonen in 2025 en 2026, en krijgt het management minder bonussen.