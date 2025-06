Deel dit: Share App Mail Tweet

Wil je een waardevaste auto? Neem dan niet een van deze kleuren

Het Nederlandse wagenpark is qua kleuren zo saai als de pest, met op de weg zeeën van inspiratieloos grijs, zwart en zilver. Een conservatief samengestelde auto is beter voor de restwaarde, zo klinkt het vaak, maar is dat wel zo?

De kleur van een auto heeft inderdaad een effect op de restwaarde. Het Amerikaanse platform iSeeCars keek naar de prijsgegevens van meer dan 1,2 miljoen occasions en kwam tot de conclusie dat het bij een drie jaar oude auto tot wel 5.000 dollar kan schelen.

Deze kleuren verwacht je niet

Welke kleuren houden hun waarde het beste? Wij hadden het ook niet verwacht, maar dat zijn geel (met een afschrijving van 24 procent over drie jaar), oranje (24,4 procent) en groen (26,3 procent). Daarmee zitten ze onder het gemiddelde van 31 procent.

Overigens zitten ook beige (29,5 procent), rood en zilver (29,8 procent), bruin (30,4 procent), grijs (30,5 procent) en blauw (30,9 procent) daar ook nog nét onder. De ‘slechte’ kleuren zijn zwart (31,9 procent), wit (32,1 procent) en goud (34,4 procent).

Wat is er met zwart en wit?

Maar hoe kan dat nou, zou je denken, want zwart en wit zijn populaire kleuren. “Ja”, zegt een expert van iSeeCars, “maar dat betekent ook dat die kleuren geen enkele onderscheidend vermogen hebben op de markt voor gebruikte auto’s. Er zijn genoeg zwarte en witte occasions te krijgen, dus kunnen kopers op zoek naar de exemplaren met de laagste prijzen.”

Geel, oranje en groen weinig populair

Geel, oranje en groen, de meest waardevaste kleuren, zijn trouwens helemaal niet populair. Gaspedaal en Autotrack deden twee jaar geleden een onderzoek, waaruit bleek dat er weinig op wordt gezocht. Slechts 1,9 procent van de zoekopdrachten was naar een gele auto, hetzelfde percentage gold voor oranje en bij groen kwamen ze op 3,2 procent uit.