Volkswagen verkoopt meer auto’s, maar winst keldert! Hoe kan dat?

In de eerste drie maanden van 2025 heeft de Volkswagen Groep wereldwijd iets meer auto’s verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Toch ging de winst met bijna 40 procent naar beneden. Hoe kan dat?

Volkswagen verkocht in het eerste kwartaal 2,1 miljoen nieuwe auto’s (een stijging van 1 procent) en haalde daar een omzet uit van 78 miljard euro. Dat is iets meer dan de 75 miljard euro van vorig jaar.

Elektrische Volkswagen-modellen succesvol

Toch ging het met de winst goed mis. Die kwam in januari, februari en maart op 2,9 miljard euro uit, wat 37 procent (!) minder is dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Dat komt door het succes van de elektrische modellen van Audi, Cupra, Porsche, Skoda en Volkswagen, aldus de financiële baas van de Volkswagen Groep, Arno Antlitz.

In Europa is nu twintig procent van de verkochte nieuwe Volkswagen-producten volledig elektrisch. Op andere markten is dat zo’n tien procent.

Marges onder druk door stijgende EV-verkopen

In een interview met Autovisie zei ontwikkelingsdirecteur Kai Grünitz dat de winstmarge op de EV’s van het Volkswagen-concern een stuk lager ligt dan die van brandstofauto’s. En Antlitz lijkt dat te bevestigen.

“Het succes in de markt van onze elektrische auto’s zet onze resultaten onder druk. [Onze operationele winstmarge van 3,7 procent] laat duidelijk zien dat er nog veel werk aan de winkel is voor ons.”

Antlitz schat in dat de situatie gaat veranderen als volgend jaar de compacte Volkswagen ID.2 op de markt komt. Daarop zou een vergelijkbare winstmarge zitten als op een vergelijkbaar brandstofmodel.

Volkswagen Groep zakt weg op Chinese markt

Wat de Volkswagen Group ook parten speelt, zijn de Europese tarieven op in China gebouwde EV’s (de Cupra Tavascan wordt in de Chinese stad Hefei gemaakt) en dalende verkopen in China.

Het aantal registraties daalde er met 6 procent in de eerste drie maanden van 2025. “We kunnen het ons niet veroorloven om nog verder wegzakken”, aldus Antlitz.