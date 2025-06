Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe auto’s in Europa stoten weer méér CO2 uit! En dat door één land

De CO2-uitstoot van nieuwe auto’s in Europa daalt al jaren, maar is in 2024 opeens weer gestegen. Hoe kan dat nou?

In 2019 stootte een gemiddelde nieuwe auto in Europa 148,2 gram per kilometer aan CO2 uit. Vier jaar later was dat nog maar 106,4 gram, een daling van zo’n 28 procent. In 2024 is de uitstoot echter weer omhoog gegaan, zo blijkt uit cijfers van de European Environment Agency.

Stijging CO2-uitstoot valt mee

Stel je daar niet al te veel van voor, want de stijging is maar 0,4 gram naar 106,8 gram, maar toch… Hoe is het mogelijk dat we in de lift zitten, terwijl er steeds meer hybrides, plug-in hybrides en elektrische auto’s worden verkocht?

Duitsland is de grote schuldige

Ja, dat is het hem dus juist: in Nederland stijgt het marktaandeel van EV’s nog steeds, maar Europabreed is dat een ander verhaal. Vorig jaar daalde het aandeel elektrisch van 15,5 naar 14,5 procent, wat vooral komt door de ontwikkelingen in één land.

In Duitsland gingen de EV-verkopen met een kwart onderuit na het plotseling stopzetten van de subsidies door de Duitse overheid. Overigens gaat het bij onze oosterburen nu weer de goede kant op, want in het eerste kwartaal gingen er maar liefst 39 procent meer elektrische auto’s ‘over de toonbank’.