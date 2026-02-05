Deel dit: Share App Mail Tweet

Is wachten met ritsen tot einde invoegstrook correct of asociaal?

Als rijbanen samenvoegen, wachten sommige automobilisten tot het einde van de invoegstrook met ritsen. Daarmee rijden ze met name in de file een groot deel van de stoet wachtende auto’s voorbij voordat ze hun auto ertussen drukken.

Dat leidt tot de nodige frustratie bij sommige automobilisten. Maar de vraag is of dat gevoel wel terecht is. Hoor je tot het laatste moment te wachten met ritsen of is het gewoon ronduit asociaal?

Zo werkt ritsen tijdens een file

Bij het ritsen is het júíst de bedoeling dat je tot het einde van de invoegstrook rijdt, voordat je van rijstrook wisselt. Zo wordt alle ruimte namelijk optimaal benut en dat zorgt voor een betere doorstroming. Voeg je al eerder in, dan stroopt het verkeer verder op en veroorzaak je langere files (vooral in deze steden). Niet doen dus.

Uiteraard kun je dat op verschillende manieren aanpakken. Met een rotvaart voorbij de slome stoet scheuren, wekt weinig sympathie. Rijd liever stapvoets langs de file zodat niemand van je schrikt. Wurm vervolgens niet hondsbrutaal je auto ertussen, maar geef keurig richting aan en wacht tot er een gaatje valt. Het is immers een kwestie van geven en nemen in het verkeer. Doe dit om en om, zodat de doorstroming niet gehinderd wordt.