De Tomaso laat een nieuwe 900 pk-V12 zien met onwerkelijk uitlaatsysteem

De Italiaanse fabrikant De Tomaso toont beelden van een nieuwe V12-motor die in de P900 komt te liggen. De krachtbron heeft 900 pk en kan tot 12.300 toeren per minuut draaien. Daarbij heeft hij een bijzonder uitlaatsysteem.

De Tomaso is een exclusief Italiaans sportwagenmerk dat bepaald niet bezig is met vergroening. Dat hoeft ook niet. De productieaantallen zijn erg klein en kopers zullen geen problemen hebben tienduizenden euro’s – of meer – aan belastingen.

De V12 en het uitlaatsysteem van De Tomaso P900

Verwacht wordt dat de De Tomaso P900 dan ook zo’n 3 miljoen euro gaat kosten. Voor dat geld krijg je in ieder geval een unieke motor. Deze V12 met een uitlaatsysteem gebouwd door Italtecnica Engineering. Dat uitlaatsysteem bestaat uit een ingewikkeld web van in elkaar gevlochten buizen die de uitlaatgassen van iedere cilinder naar één punt geleiden. Dit moet zorgen voor een fantastisch geluid en weinig tegendruk. Hierdoor kan de motor veel vermogen leveren tot 12.300 toeren per minuut.

De V12 heeft een slagvolume van 6,2 liter en levert de 900 pk enkel op speciale brandstof. Wat opvalt, is dat de motor behoorlijk licht is. Hij weegt slechts 220 kilogram. Het doel van De Tomaso is immers om bij de P900 per kilogram één pk te leveren. De krachtbron mag dan dus niet te zwaar worden. De ontwikkeling van de motor heeft vier jaar geduurd.

Wanneer de De Tomaso P900 met zijn bijzondere V12 op de markt komt, is nog onduidelijk.

