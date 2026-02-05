Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze prachtige, unieke BMW-occasion heeft een nogal smaakgevoelige kleur

Wij zijn geobsedeerd door bijzondere kleuren, zoals die van BMW Individual. Neem deze prachtige 325i Coupé uit 2004, die is uitgevoerd in de zeldzame kleur Messing Metallic en die een waanzinnig interieur heeft.

Dat ‘waanzinnig’ kun je trouwens op meerdere manieren interpreteren, want niet iedereen zal waarderen wat Individual met deze BMW heeft gedaan. Het lichte leer is nog tot daaraan toe, maar de Muschelahorn Olive-sierlijsten zijn controversieel. Bovendien lijken ze op het dashboard te zijn verkleurd.

Buitengewoon fraaie BMW om te zien

Maar toch, wij houden wel van een beetje excentriciteit. Bovendien worden we van de exterieurkleur erg enthousiast. Messing Metallic is een beetje bruin, een beetje groen en een beetje geel. En dat staat deze coupé goed.

Sowieso blijven we de tweedeurs E46 een fraaie auto vinden. Deze 325i is er een van de na de facelift, die je kunt herkennen aan de slankere, gewelfde koplampen en de twee ‘driehoeken’ in de frontspoiler, waar de mistpitjes in zitten.

Atmosferische zes-in-lijn voorin

Met zijn typeaanduiding is de coupé nog een BMW van de oude stempel, want 325Ci betekent ook echt dat er een 2,5-liter zes-in-lijn voorin ligt. De atmosferische motor levert een bescheiden 192 pk bij 6.000 tpm, dus je moet hem best uitwringen om van zijn maximale vermogen te profiteren.

De 325Ci heeft een topsnelheid van 240 km/h en gaat in 7,3 seconden naar 100 km/h. Tenminste, als je vaardig genoeg bent met het gas, de koppeling en de handgeschakelde vijfbak. Het NEDC-verbruik van de BMW ligt op 1 op 11 gemiddeld, dus reken in de praktijk op een veel slechtere score.

BMW 3-serie Coupé vanaf 2.500 euro

Deze meer dan twintig jaar oude coupé heeft slechts 74.000 kilometer gelopen en staat te koop bij Car Creations in Assen voor 27.950 euro. Een tweedeurs E46 koop je echter al vanaf 2.500 euro. Voor auto’s met minder dan 200.000 kilometer op de teller is de vanafprijs ongeveer 6.000 euro.

