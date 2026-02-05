Deel dit: Share App Mail Tweet

Politieauto’s met drones duiken op in China: “Luchtinspectie wordt onderdeel van routinepatrouilles”

In China duiken opeens politieauto’s op die een drone op het dak hebben. Dat meldt de Chinese fabrikant Chery op hun website.

Er zijn meer Chinese autofabrikanten die zich bezighouden met vliegende auto’s en drones die opstijgen vanuit auto’s. Niet eerder werd er een politieauto met drone op het dak in gebruik genomen. Speciaal geprepareerde dronebussen bestaan al wel, zelfs in Nederland.

Drones op politieauto’s

Deze Chinese politieauto’s zijn behoorlijk anders dan de Nederlandse dronebussen. Zo kunnen de drones in gebruik worden genomen als de auto nog rijdt. Tot 30 km/h kan het vliegende object landen en opstijgen.

De drone gaat ingezet worden tijdens Chinees Nieuwsjaar (17 februari tot 3 maart). Het is dan druk op de Chinese wegen waardoor luchtpatrouille erg handig kan zijn. De drones kunnen tot 160 keer inzoomen en hebben luidsprekers en zoeklichten. Daarbij heeft hij allerlei intelligente systemen die fouten kunnen herkennen als verkeerd parkeren of stoppen op de vluchtstrook.

Middels de drone kun je als bestuurder dus aangesproken worden. Dit wordt geregeld vanuit een commandocentrum en dus niet in de politieauto zelf. Op de site van Chery staat dat de drones met name ingezet worden voor routinepatrouilles.

Chery Automobile – moederconcern van bijvoorbeeld Jaecoo – heeft de politieauto’s gebouwd in samenwerking met de Chinese overheid. Ongetwijfeld helpen drones bij het politiewerk. Er is nu altijd een stel ogen in de lucht zonder dat er een complete helikopter hoeft op te stijgen.