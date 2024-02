Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom deze Chrysler Halcyon een nieuwe Alfa Romeo is

Chrysler is een merk dat bijna niet meer bestaat. Het levert in de Verenigde Staten nog maar twee modellen, die allebei stokoud zijn. Maar daar zou verandering in moeten komen, met deze Halcyon.

We noemen de Chrysler Halcyon een nieuwe Alfa Romeo, want deze Amerikaanse concept car heeft als technische basis het STLA Large-platform van Stellantis.

Acht nieuwe modellen

Daarop komen binnen nu en een 2026 acht modellen te staan, waaronder de opvolger van de Giulia en ook een elektrische Chrysler, die voor 2025 op de agenda staat.

Die auto kan niet snel genoeg komen, want Chrysler is op sterven na dood. Het merk verkoopt alleen nog de acht jaar oude Pacifica en maar liefst dertien jaar oude 300C.

Chrysler Halcyon Concept

Van deze Halcyon hoef je geen productievariant te verwachten, daarvoor is-ie te futuristisch. Chrysler geeft weinig details vrij over de auto. Van het STLA Large-platform weten we echter al een paar dingen.

Zo zou het genoeg batterijen kunnen huisvesten voor een range van maximaal 800 kilometer en is het zelfs bruikbaar voor extreme sportwagens die in 2,0 tellen van stilstand naar 100 km/h accelereren.

Chrysler meldt dat de 800V-batterijen van de Halcyon draadloos laden ondersteunen. Dus, roept het merk, zou hij op een speciaal inductiewegdek een oneindig bereik hebben. Ja, zo lusten wij er ook nog een.

Designvoorbeeld

Erg realistisch is de Halcyon dan ook niet. Hij is meer een designvoorbeeld. Een intentieverklaring van het merk Chrysler, dat in 2028 volledig elektrisch wil zijn. Er is werk aan de winkel dus.

Is de Halcyon herkenbaar als Chrysler? Niet dat wij kunnen zien. Zijn uiterlijk lijkt vooral gedicteerd door de windtunnel, zoals bij zoveel elektrische auto’s. Al heeft Chrysler sowieso geen sterke visuele identiteit.

Waar is de Airflow?

We vragen ons trouwens af wat er met de Chrysler Airflow is gebeurd. Die concept car uit 2022 leek een realistische voorbode van het nieuwe Chrysler, maar is kennelijk halverwege vorig jaar afgeschoten.