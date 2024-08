Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de Lagonda Taraf exclusiever dan exclusief is | Sjoerds Weetjes 413

Wat hebben de Aston Martin V12 Zagato en de Lagonda Taraf met elkaar gemeen? Ze werden allebei aangekondigd als limited edition, maar haalden beide hun beoogde productievolume niet. Wat heeft de Taraf met de One-77 gemeen? Ze rolden uit dezelfde specialistische fabriek van Aston Martin Q. Wil je meer weten over de Taraf, kijk dan de nieuwste aflevering van Sjoerds Weetjes.

In de populaire videoreeks Sjoerds Weetjes staat ditmaal de Lagonda Taraf centraal. De Engelse sportlimousine zag in 2014 het levenslicht en ging na enkele jaren weer uit productie. Het allerlaatste model werd in 2018 gebouwd. Veel waren het er niet. De Taraf behoort tot de meest exclusieve modellen van het prestigieuze merk uit het Engelse Gaydon. Hij is exclusiever dan exclusief doordat de beoogde verkoopvolumes niet werden gehaald.

Lagonda Taraf als hoogstexclusieve limousine

De Taraf is ook zonder er een verkoopvolume aan te hangen exclusief. Hij kwam met een fiks prijskaartje op de markt, maar dat was het gevolg van het maatwerk dat de autobouwer met de Lagonda bood. Je kon als klant de Lagonda Taraf helemaal naar eigen smaak aan laten kleden. Zo stond er een koelkastje op de prijslijst. Mocht je destijds een speciale kleur wensen, dan was dat mogelijk.

De exclusieve tint kostte wel de nodige euro’s, want Aston Martin testte de lak tegen zon en zandstormen en dat was kostbaar. De Taraf an sich was voorzien van prijzige koolstofvezel koetswerkdelen. Over de Taraf is meer te vertellen. In deze aflevering van Sjoerds Weetjes richt Sjoerd zich op het productievolume van de auto. Tegelijkertijd laat hij de sportlimousine uitvoerig aan je zien.

Videoreeks Sjoerds Weetjes

De video over de exclusieve Lagonda Taraf is aflevering 412 in de videoreeks Sjoerds Weetjes. Elke week maakt Sjoerd een nieuwe video, waarin hij een bepaald onderwerp belicht.

