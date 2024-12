Deel dit: Share App Mail Tweet

Volkswagen schrapt 35.000 banen! Maar sluit geen fabrieken

Volkswagen heeft overeenstemming bereikt met de vakbonden. Er worden in de komende jaren geen fabrieken gesloten, maar wél ruim 35.000 banen geschrapt. Ook krijgt het personeel er geen loon bij en worden de bonussen verlaagd.

Volkswagen heeft de wind tegen. De fabrikant heeft een winstwaarschuwing afgegeven en kondigde een paar maanden geleden grote bezuinigingen aan. Er zouden zelfs fabrieken worden gesloten.

Geen gewongen ontslagen bij Volkswagen

Dat laatste is nu (voorlopig) van de baan en ook is er geen sprake meer van gedwongen ontslagen. Tussen nu en 2030 gaan er 35.000 arbeidsplaatsen verdwijnen, maar de bedoeling is dat dat via natuurlijk verloop gebeurt.

Bij VW in Duitsland werken nu ongeveer 130.000 mensen. Dat moeten er over zes jaar een kwart minder zijn. Volkswagen wilde bovendien een loonsverlaging van 10 procent voor het personeel, maar daar hebben de vakbonden een stokje voor gestoken. Wel komen er voorlopig geen loonsverhogingen.

Hoge kosten en een afnemende vraag

Volkswagen heeft last van hoge kosten, een afnemende vraag naar nieuwe auto’s en de toenemende concurrentie uit China. Op de enorme Chinese markt verliest het snel marktaandeel. Een probleem waar ook andere Westerse (en Japanse) merken last van hebben.