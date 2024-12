Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo is jouw auto helemaal winterklaar!

Ben je de laatste paar weken naar buiten gegaan, dan is het vast en zeker wel eens voorgekomen dat je toch je rits een stukje meer omhoog hebt gedaan of je handschoenen maar hebt aangetrokken.

Net als jij je klaarmaakt voor de winterdag vol kou, sneeuw, en ijs, moet je ook je auto goed voorbereiden. Hieronder dus een paar tips om je auto in topconditie te houden tijdens de wintermaanden.

Als een lopende band

De meest logische stap, maar één die vaak vergeten wordt, is het verwisselen van je zomerbanden met de winterbanden. Hopelijk is dit dan ook misschien een ‘’oh ja’’ momentje om een afspraak te maken bij de garage.

Ze bieden namelijk gewoon meer grip bij lage temperaturen, wat echt een plus is voor je veiligheid. Heb je al winterbanden? Helemaal top! Controleer dan wel nog even bandenspanning. Dit omdat koude lucht de druk kan verlagen.

Voor het geval dat!

Naast het voorbereiden van je auto zelf, is het ook slim om je autoverzekering eens goed onder de loep te nemen voordat de winter echt begint. Zeker als je de weg op gaat in winterse omstandigheden en mocht je toch net een ander bumpertje kussen, dan wil je goed verzekerd zijn.

Een WA beperkt casco verzekering is bijvoorbeeld een populaire keuze, aangezien deze onder andere schade door storm, hagel, inbraak en schade aan andere auto’s dekt. Het kan dus verstandig zijn om je verzekering aan te passen, zodat je goed gedekt bent tijdens het winterseizoen.

Freeze!

Iets waar je ruitenwissers niet zo blij mee zijn, zijn lage temperaturen. Zorg er dus voor dat ze in goede staat zijn en vervang ze indien nodig. Hiernaast, is het ook belangrijk om de ruitenwisservloeistof aan te vullen met een winterbestendige variant. Oftewel Antivries. Zo voorkom je dat je ruiten beslaan of je zicht wordt belemmerd door het ijsparadijs buiten.

Laat hem niet leeglopen

Door het koude weer, kan je accu veel sneller leeg raken en kan het starten zo nu en dan wellicht wat moeilijker gaan. Check dus goed of de accu van je auto nog in een goede staat is en laat hem indien nodig nog even controleren. Tenslotte, is het wel handig om altijd een startkabel bij je te hebben in het geval jij of een ander toch met een lege accu komt te staan.

Ice, Ice, Baby!

In de winter is het extra belangrijk om te zorgen dat je koelvloeistof op peil is. Dit omdat deze vloeistof niet alleen voorkomt dat je motor oververhit raakt, maar beschermt het ook tegen bevriezing. Te weinig koelvloeistof kan er namelijk voor zorgen dat je motor bevriest en ernstige schade oploopt.