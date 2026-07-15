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Volkswagen ID.Cross is veel Polo weinig Cross

Wil je eigenlijk een Volkswagen Polo, maar is die nét niet ruim genoeg? Dan kun je binnenkort bij Volkswagen terecht voor dit apparaat: de Volkswagen ID.Cross. En ja, die naam is best verwarrend.

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Autofabrikanten hebben het de laatste jaren sowieso lastig met naamgeving. Bij Audi weet je inmiddels niet meer of je nou naar een A4 of een A5 zit te kijken, en bij Volkswagen maken ze het ook niet bepaald makkelijker. De elektrische opvolger van de Polo heet namelijk niet gewoon ID.2, maar ID.Polo. En daarnaast komt er dus ook nog deze: de ID.Cross.

Volkswagen ID.Cross

Deze auto deelt zijn techniek met de ID.Polo, maar het is niet hetzelfde idee als vroeger bij de CrossPolo. Dat was in feite gewoon een Polo met wat extra plastic randen, een iets hogere rijhoogte en een wat stoerdere uitstraling. Deze ID.Cross is echt een grotere auto.

Dat woord Cross moet je dus ook niet te letterlijk nemen. Dit is niet ineens een Volkswagen waarmee je vrolijk het terrein in duikt. Het betekent vooral dat dit de SUV-achtige variant is van de elektrische Polo-familie.

De ID.Cross oogt een stuk robuuster dan de ID.Polo. Je krijgt meer zwart kunststof rondom, dikkere wielranden en een wat stoerdere neus. Maar het belangrijkste verschil zit natuurlijk niet in die kunststof randen of die hogere neus. Het gaat vooral om wat je ervoor terugkrijgt. De ID.Cross is ongeveer tien centimeter langer dan de ID.Polo en heeft ook een langere wielbasis.

Achterin heb je simpelweg meer ruimte. Meer beenruimte, een wat luchtiger gevoel en door die hogere bouw stap je waarschijnlijk ook net wat makkelijker in. Dat maakt hem meteen interessanter voor mensen die een Polo eigenlijk prima vinden, maar toch nét wat meer praktische ruimte zoeken.

Ook de kofferbak is behoorlijk serieus voor een auto in dit formaat. Achterin past 475 liter bagage. Maar daar blijft het niet bij, want voorin zit ook nog een frunk van 22 liter. Dat is geen enorme opbergruimte, maar wel handig voor laadkabels of kleine spullen die je niet los in de kofferbak wilt hebben liggen.

Dan het interieur. Volkswagen moest hier ook wel even aan de bak, zeker als je ziet wat sommige Chinese concurrenten tegenwoordig aanbieden voor relatief weinig geld. Het interieur is dan ook moderner dan wat Volkswagen de afgelopen jaren soms liet zien.

Onderhuids vooral veel ID.Polo

Onderhuids is het verhaal vrij herkenbaar. De ID.Cross staat op het MEB+ platform en gebruikt dezelfde techniek als de ID.Polo. Dat betekent voorwielaandrijving, vermogens van ongeveer 116 tot 211 pk en keuze uit twee accupakketten.

De kleinere accu is een LFP-pakket van 37 kWh. Die moet vooral de betaalbare instapper mogelijk maken. De grotere accu is een NMC-pakket van 52 kWh, waarmee de ID.Cross afhankelijk van de uitvoering tot ongeveer 436 kilometer ver moet komen op een volle lading. Snelladen kan met maximaal 105 kW.

Wat Volkswagen hier vooral probeert neer te zetten, is een auto die alles een beetje kan. Hij moet ruim genoeg zijn voor jonge gezinnen, compact genoeg blijven voor de stad en betaalbaar genoeg zijn om interessant te blijven voor een grote groep kopers. Zijn trekgewicht is 1.200 kilogram en hij heeft de mogelijkheid om stroom te leveren aan externe apparaten.

Dus nee, dit is geen CrossPolo 2.0. Dit is geen gewone Polo met wat stoerdere bumpers en zwarte wielranden. De ID.Cross is echt een andere auto: groter, praktischer en beter afgestemd op wat veel mensen tegenwoordig zoeken.