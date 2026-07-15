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Deze hot hatch is niet alleen uiterst zeldzaam, maar koop je als occasion voor minder dan 7.500 euro

Het is bijzonder als je een Seat Ibiza Cupra van de eerste generatie kunt vinden in Nederland. Toch is deze occasion het zoeken waard, omdat het een originele keuze voor liefhebbers is.

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Veel occasions zijn door de jaren heen aangepast, versleten of simpelweg verdwenen. Een originele Seat Ibiza Cupra kom je daardoor nog maar weinig tegen. In de video hierboven rijdt Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst in een mooi exemplaar van voor de facelift.

Seat Ibiza Cupra: klein bommetje op wielen

Die facelift kwam in 1999 en bracht de nodige technische veranderingen met zich mee. Onder de motorkap lag eerst een atmosferische 2,0-liter viercilinder met zestien kleppen, die 150 pk leverde. Daarna kreeg de occasion een 1,8-liter viercilinder met turbolader, twintig kleppen en 156 pk. De gefacelifte Seat Ibiza Cupra sprintte in 7,9 seconden van 0 tot 100 km/h en haalde een topsnelheid van 218 km/h. Dankzij de turbomotor kwam het vermogen na de facelift veel eerder beschikbaar. Waar de oude Ibiza pas bij 4.600 toeren op stoom was, beschikte de nieuwere al vanaf 2.000 tpm over zijn maximale koppel.

De compacte Seat Ibiza Cupra deelt veel techniek met de Volkswagen Polo van die tijd, maar kreeg een sportievere afstemming. Het onderstel is stevig en de auto stuurt direct in, waardoor hij zich op bochtige wegen goed thuis voelt. Ook het lage gewicht van 1.119 kilogram (van het faceliftmodel) draagt bij aan het speelse rijgedrag en geeft de occasion een levendig karakter. Wel is de vering aan de stevige kant en hoor je op de snelweg meer rij- en bandengeluid dan in veel moderne auto’s. Ook oogt het interieur eenvoudig en zijn de gebruikte materialen minder luxe dan bij sommige concurrenten uit die tijd.

Het 1,8-liter motorblok is mechanisch ijzersterk, maar kent één cruciaal zwak punt in de koeling en distributie. De originele fabriekswaterpomp heeft een schoepenrad van plastic. Dit plastic wordt na verloop van tijd broos door de hitte en breekt af. Hierdoor stopt de koelvloeistofcirculatie plotseling, met acute oververhitting en ernstige motorschade tot gevolg. Gelukkig vervangen veel eigenaren de waterpomp preventief door een exemplaar met metalen schoepenrad, dus vraag hiernaar. Daarnaast heeft de eerste generatie Seat Ibiza Cupra inmiddels een respectabele leeftijd bereikt. Door die leeftijd is roest een serieuze vijand, dus controleer de occasion goed voor aankoop.

Een speciale occasion

Toch is de eerste Seat Ibiza Cupra een aantrekkelijke auto voor liefhebbers van sportieve compacte auto’s. Voor pre-faceliftmodellen kun je lang zoeken, want daarvan staan er momenteel geen te koop. Wel vonden we het enige faceliftmodel dat verkocht wordt. Hij is blauw, komt uit 2002 en wordt voor 7.450 euro aangeboden in het Zuid-Hollandse Sliedrecht. Er staat 74.800 kilometer op zijn teller en onlangs heeft hij groot onderhoud gehad.