Volkswagen komt toch niet met ID.2: zo heet de elektrische Polo
Volkswagen geeft de elektrische ID-modellen altijd een nummer, toch? Blijkbaar niet. De ID.2 gaat toch een andere naam dragen.
Zoals de naam ID.2 doet vermoeden, wordt er ook een nog kleiner model gelanceerd. De allergoedkoopste Volkswagen draagt de conceptnaam ID.every1.
Volkswagen ID.Polo
De naam ID.2 wordt nu geschrapt. Volkswagen zal de aanstaande elektrische auto de ID.Polo noemen. De auto wordt in 2026 onthuld en komt ook als GTI op de markt. VW-CEO Thomas Schäfer liet eerder weten dat deze auto een monster wordt.
Vooralsnog zijn de specificaties van de Volkswagen ID.Polo (GTI) onbekend. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom deze auto? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.
Sportieve elektrische occasion is een jaar oud en schreef 40 procent af
Lees ook:
Ook interessant
-
Dit was eerste auto van Christian Horner, baas van Max Verstappen
-
Waarom je de Volkswagen Golf GTI Edition 50 liever niet in de regen rijdt
-
Charmante Volkswagen is nu betaalbare occasion
-
Bekende hot hatchback is nu bereikbare occasion
-
Deze vertrouwde crossover-occasion is een enorm verkoopsucces
-
Deze Volkswagen T2-bus kwam (half)levend uit de vlammen
-
‘You can’t fire me, I quit!’, zeiden al 20.000 Volkswagen-medewerkers
-
Deze populaire Volkswagen kun je nu bij de supermarkt kopen
-
Deze occasion is één van de meest praktische auto’s
-
Deze bruikbare occasion voor 10.000 euro is verrassend zeldzaam
-
Deze Duitse verkooptopper is een betaalbare occasion
-
Volkswagen verkoopt meer auto’s, maar winst keldert! Hoe kan dat?