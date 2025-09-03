Stijn Kuster
Volkswagen komt toch niet met ID.2: zo heet de elektrische Polo

Volkswagen ID.Polo. (Afbeelding: Volkswagen)

Volkswagen geeft de elektrische ID-modellen altijd een nummer, toch? Blijkbaar niet. De ID.2 gaat toch een andere naam dragen.

Zoals de naam ID.2 doet vermoeden, wordt er ook een nog kleiner model gelanceerd. De allergoedkoopste Volkswagen draagt de conceptnaam ID.every1.

Volkswagen ID.Polo

De naam ID.2 wordt nu geschrapt. Volkswagen zal de aanstaande elektrische auto de ID.Polo noemen. De auto wordt in 2026 onthuld en komt ook als GTI op de markt. VW-CEO Thomas Schäfer liet eerder weten dat deze auto een monster wordt.

