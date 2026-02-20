Stijn Kuster
Volkswagen het minst betrouwbare merk? Onderzoek laat zien wat de degelijkste auto’s zijn

Ieder jaar komt JD Power naar buiten met een rapport over de minst en meest betrouwbare automerken van het jaar. In 2026 staat Lexus weer bovenaan het lijstje.

Het onderzoek richt zich op de Amerikaanse markt en is gebaseerd op feedback van eigenaren via enquêtes. Het is dus geen onderzoek naar de techniek van merken en modellen.

Lexus meest betrouwbare merk

Bovenaan het lijstje van betrouwbaarste merken staat Lexus. Het luxemerk van Toyota wordt in veel van dit soort onderzoeken genoemd en blijkt dus op opnieuw behoorlijk degelijk. Ook Buick en Mini hebben een score om trots op te zijn.

RangMerkScore
1Lexus151
2Buick160
3Mini168
4Cadillac175
5Chevrolet178
6Subaru181
7Porsche182
8Toyota185
9Kia193
10Nissan194

Zelfs de meest betrouwbare auto’s hebben weleens problemen. Met name gedoe met telefoonverbindingen, bluetooth, apps, infotainment en draadloos opladen komen vaak voor.

De minst betrouwbare auto’s

Wat uit het onderzoek blijkt, is dat de problemen toenemen naarmate de aandrijflijn ingewikkelder wordt. Zo blijken plug-in hybrides het meest problematisch van alle aandrijflijnen, maar nemen ook de problemen bij volledig elektrische auto’s en hybrides toe. In Amerika blijken Volkswagen, Volvo en Land Rover het minst betrouwbaar.

RangMerkScore
1Volkswagen301
2Volvo296
3Land Rover274
4Jeep267
5Audi244
6Mercedes-Benz235
7Infiniti233
8Acura233
9GMC229
10Ford228

