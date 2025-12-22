Deel dit: Share App Mail Tweet

Onderzoek: ‘Nieuwe elektrische auto’s zijn zo onbetrouwbaar als wat’

Dat zeggen wij niet, dat zegt J.D. Power, de Amerikaanse organisatie deed in 2024 onderzoek doet naar de betrouwbaarheid van nieuwe auto’s. En daaruit blijkt dat elektrische auto’s veel meer problemen hebben dan die met een verbrandingsmotor.

Dat heeft overigens niks te maken met de aandrijflijn, maar alles met de bediening, die in elektrische auto’s vaak nog meer digitaal is dan in conventionele modellen. Al die nieuwe techniek is kwetsbaar, waardoor PHEV- en EV-rijders vaker gedonder hebben, aldus J.D. Power.

Elektrische auto’s onbetrouwbaar

Nieuwe benzine- en dieselauto’s hebben gemiddeld te maken met 180 problemen per 100 voertuigen. Hun elektrische evenknieën zitten op 266 euvels per 100 voertuigen. Let wel, dit is een groot Amerikaans onderzoek, met ook modellen erin die wij hier niet kennen.

Gek van waarschuwingen en bediening

J.D. Power komt met een aantal opvallende conclusies naar aanleiding van het onderzoek. Bijvoorbeeld dat veel eigenaren van nieuwe auto’s gefrustreerd raken door de vele waarschuwingen aan boord (visueel of via een audiosignaal) en soms niet eens begrijpen waarvoor ze dan gewaarschuwd worden.

Daarbij zeggen respondenten dat ze gek worden van de bediening van hun auto. Te veel functies, in met name elektrische auto’s, zitten verstopt in aanraakschermen tegenwoordig en andere zijn verhuisd naar een onhandige plek, zoals bijvoorbeeld de knoppen op het stuur voor de richtingaanwijzers bij Tesla.

Deze merken scoren het beste

Van de merken die wij in Nederland ook hebben, scoren Hyundai en Kia het beste, met in de eerste drie maanden respectievelijk 162 en 163 problemen per 100 voertuigen. Het gemiddelde van de J.D. Power-lijst is 195. Ram – van de pick-uptrucks – staat op één, met 149.

Polestar en Tesla buitengewoon slechte elektrische auto’s

Nissan, Porsche en Lexus doen het ook goed, met 166, 172 en 174 problemen per 100 voertuigen. Ronduit slecht presteren Polestar (316) en Tesla (26), met daar niet ver boven Volvo (242), Audi (242) en Volkswagen (241).

Merk Problemen per 100 voertuigen Ram 149 Hyundai 162 Kia 163 Nissan 166 Porsche 172 Lexus 174 Gemiddelde J.D. Power 195 Volkswagen 241 Audi 242 Volvo 242 Tesla 266 Polestar 316

Al moeten we daar aan toevoegen dat Polestar strikt genomen niet in de ranking mag worden opgenomen, omdat er niet genoeg researchdata is. Met andere woorden, er waren niet genoeg mensen met een Polestar die meededen aan het onderzoek.