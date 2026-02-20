Deel dit: Share App Mail Tweet

Eén jaar oude Japanse luxeauto schreef zonder te rijden 50.000 euro af, is het nu een goede deal?

Waterstof had dé toekomst moeten zijn; mede door de hoge prijzen aan de pomp kiest het gros van de mensen toch voor andere brandstoffen. Maar dat heeft ook een onverwacht neveneffect: deals voor occasions zijn nu soms zo goed, dat je er stil van zou worden.

Op dit moment kost waterstof tanken gemiddeld net iets minder dan 20 euro per kilogram, waarmee het een van de duurste brandstoffen is die je kunt tanken. Neem bijvoorbeeld de Toyota Mirai; hij rijdt op één kilogram ongeveer 126 kilometer en dat komt neer op 16 cent per kilometer, auw! Ook Hyundai bouwt auto’s op waterstof, maar daar hebben ze wel hun bedenkingen bij.

Toyota Mirai-occasion: afschrijvingskanon

Terug naar de tweedehandsmarkt, want wij vonden een zwarte Toyota Mirai die bijna te goed was om waar te zijn. Deze waterstof-occasion komt uit 2025 en heeft maar 12 kilometer op de klok staan. Nieuw kostte hij 71.390 euro en tegenwoordig betaal je er in het Drentse Hoogeveen 21.950 euro voor. De auto heeft een geldige APK tot 2028 en valt nog onder de fabrieksgarantie. Reken je de afschrijving terug naar het aantal gereden kilometers, dan kom je uit op 4.120 euro waardevermindering per kilometer.

Die forse afschrijving heeft weinig te maken met de occasion zelf. De Toyota Mirai rijdt stil, comfortabel en volwassen. Het onderstel is duidelijk afgestemd op comfort, terwijl de 182 pk-sterke aandrijflijn soepel en direct reageert. Bovendien voelt het interieur modern en ruim, met een goede afwerking. In het dagelijks gebruik is er met deze waterstof aangedreven-auto dus weinig mis.

De waterstof-prijs is niet zijn enige probleem

Het nadeel van deze occasion zit niet alleen in de prijs van zijn brandstof, want ook zijn gebruiksgemak is beperkt. Momenteel zijn er namelijk maar 33 tankstations in de hele Benelux waar je waterstof kunt tanken. Kijk je alleen naar Nederland, dan krimpt dit getal naar 25 tankstations. Dat volstaat voor dagelijks gebruik, maar vakanties naar het buitenland kun je beter vergeten. Ondanks deze infrastructuurproblemen blijft Toyota de brandstof doorontwikkelen. Zelfs de bestverkochte auto ter wereld rijdt straks op waterstof.