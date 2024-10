Deel dit: Share App Mail Tweet

Verzekeraar in tranen: twee Bugatti’s Chirons crashen tegen elkaar

Wat zou de verzekeraar hebben gezegd toen hij gebeld werd door een van de eigenaren van de Bugatti Chiron? Hij raakte met zijn auto namelijk een andere Chiron. Een crash die ongetwijfeld honderdduizenden euro’s aan schade heeft opgeleverd.

Ondanks de kritiek van Arjen Lubach op nieuws over botsende bolides en peperdure sportwagen, laten we deze crash toch maar zien. Een Chiron is immers meer dan een ‘een dure auto’.

Bugatti Chiron

Wereldwijd zijn er slechts 500 Bugatti Chirons gebouwd. In Nederland kostte de auto zo’n 2,6 miljoen euro, exclusief belastingen. Er staat momenteel een Chiron in Nederland als occasion te koop. De verkoper vraagt 4 miljoen euro. Het zijn dus auto’s die je verzekeraar liever niet ziet crashen.

Wat maakt zo’n Bugatti Chiron dan zo duur? Eigenlijk alles. Van het gebruik van dure, lichte en luxe materialen tot het plaatsen van een krankzinnige 8,0-liter W16 motor die tot wel 1.600 pk levert in de Super Sport. Alles aan een Bugatti is van topniveau en hyperexclusief.

En dat betekent dat het extreem veel kost om de auto’s te repareren na een crash. Zo werd er deze zomer nog een setje koplampen aangeboden voor een prijs van 147.000 euro.

Niemand raakte gewond tijdens de crash

De twee bestuurders van de Bugatti Chirons wilden tegelijk een vrachtwagen inhalen. De voorste bestuurder keek blijkbaar niet goed in zijn binnenspiegel en gaat abrupt naar links als de achterste Bugatti naast hem zit. Een van de hypercars en de vrachtwagen raken van de weg. Het ongeluk vond plaats in Marokko. Volgens lokale media is er niemand gewond geraakt.