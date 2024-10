Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen rijdt vierde tijd in derde training met ‘oude’ motor

Max Verstappen heeft in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Mexico de vierde tijd gereden. De drievoudig wereldkampioen deed dat met een oude motor uit zijn voorraad, waardoor hij geen gridstraf hoeft te vrezen.

De coureur van Red Bull kon in snelheid niet tippen aan zijn rivalen van McLaren. Oscar Piastri noteerde de snelste ronde op het hooggelegen circuit van Mexico-Stad. Zijn teamgenoot Lando Norris klokte de tweede tijd, hij was slechts 59 duizendsten langzamer. Carlos Sainz zette de derde tijd neer in zijn Ferrari en gaf al drie tienden toe op Piastri. Verstappen was een halve seconde langzamer.

Verstappen herstelde zich wel van zijn teleurstellende trainingsdag op vrijdag. In beide sessies had hij problemen met de motor en in de tweede training kwam hij tot vier rondjes. Hij parkeerde zijn auto al snel in de pitbox. De Nederlander liet echter over de teamradio weten dat hij niet tevreden was over zijn auto tijdens de derde training. “Het heeft geen zin. Ik heb voor en echter geen grip”, mokte hij.

De coureurs rijden later zaterdag de kwalificatie voor de race op zondag. De Grote Prijs van Mexico is de twintigste race van het jaar. Verstappen leidt het kampioenschap met 57 punten voorsprong op Lando Norris van McLaren. De Limburger heeft in de laatste negen grands prix geen zege kunnen bijschrijven.

ANP