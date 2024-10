Deel dit: Share App Mail Tweet

Sainz pakt poleposition in Mexico, Verstappen start voor Norris

Max Verstappen start zondag vanaf de voorste startrij in de Grote Prijs van Mexico. De drievoudig wereldkampioen zette in de kwalificatierace op het hooggelegen circuit van Mexico-Stad de tweede tijd neer in zijn Red Bull. Alleen Carlos Sainz was sneller in zijn Ferrari en de Spanjaard pakte poleposition. Lando Norris, de grote rivaal van Verstappen in het kampioenschap van de Formule 1, reed de derde tijd in zijn McLaren en start in de race achter de Nederlander. Hij was minder dan een tiende langzamer dan Verstappen.

Sergio Pérez beleefde een sof in de kwalificatie. De Mexicaan, die naar eigen zeggen een “vreselijk seizoen” doormaakt bij Red Bull, kwam niet door de eerste sessie. Hij zat tot grote teleurstelling van zijn fanatieke fans bij de eerste vijf afvallers. Ook Oscar Piastri van McLaren, die enkele uren eerder nog de snelste was in de derde vrije training, reed in Q1 te langzaam om bij de eerste vijftien te zitten.

De Grote Prijs van Mexico is de twintigste race van het jaar. Verstappen leidt het kampioenschap met 57 punten voorsprong op Norris. De Limburger won de race in Mexico al vijf keer, maar hij heeft in de laatste negen grands prix geen zege kunnen bijschrijven.

ANP