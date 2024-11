Deel dit: Share App Mail Tweet

Verkoop dieselbusjes door het dak! Ondernemers willen geen EV’s

Op 1 januari komt er een einde aan de BPM-vrijstelling voor bedrijfswagens. In de aanloop daarnaartoe slaan ondernemers nog snel toe, waardoor de verkoop van nieuwe dieselbusjes door het dak gaat.

“In een normaal jaar worden tussen de 60.000 en 68.000 bestelbussen verkocht”, vertelt Roy Driessen, directeur bedrijfsauto’s bij leasemaatschappij Ayvens. “Dit jaar gaan we richting de 100.000. Dat is een bizarre stijging.”

Verkoop dieselbusjes stijgt enorm

Tekenend is dat het de verkoop van dieselbusjes is die enorm stijgt, niet de verkoop van elektrische bedrijfswagens. Ondernemers willen kennelijk zo lang mogelijk diesel blijven rijden en kopen nog snel een bus met verbrandingsmotor voordat op 1 januari de BPM-vrijstelling verdwijnt.

Volgend jaar terugval in de verkopen

“We gaan volgend jaar een terugval zien in de verkoop van bestelbussen”, denkt Driessen, “waarbij het aandeel elektrisch in een keer een sprong maakt. Nu zijn elektrische bedrijfswagens nog duurder in de aanschaf, maar door de BPM op brandstofmodellen komen de prijzen ongeveer gelijk te liggen.”

Volgens Driessen is de total cost of ownership van een elektrische bus vanaf volgend jaar zelfs lager dan die van een dieselvariant. Dat heeft onder meer met de brandstofprijzen te maken, maar ook met het feit dat EV’s minder onderhoud nodig hebben.

Zero-emissiezones in steden

Vanaf 1 januari gaan in veertien steden zero-emissiezones gelden. Die zijn minder ‘zero-emissie’ dan de naam doet vermoeden, want in de komende jaren mogen dieselbusjes er gewoon nog in. Tot 1 januari 2027 zijn Euro 5’s nog toegestaan, in het jaar daarna wordt dat Euro 6.

Vanaf 1 januari 2028 gaat het centrum van die veertien steden dan helemaal dicht voor brandstofbusjes. Ook komen er meer gemeenten bij met een zero-emissiezone. Zoals het er nu naar uitziet worden het er ongeveer dertig.