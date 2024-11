Deel dit: Share App Mail Tweet

Dakar 2025: route, Nederlanders die meedoen en livestreams

De eerste auto’s en vrachtwagens worden inmiddels verscheept naar Saoedi-Arabië voor de 47ste editie van de Dakar-rally. In dit artikel leggen we uit waar je de woestijnrally kan volgen, welke Nederlanders er meedoen en wat de route is.

Van origine werd de rally gereden van Parijs naar Dakar, maar het is inmiddels al op verschillende continenten georganiseerd. In de afgelopen jaren werd het event in het Midden-Oosten gehouden.

Datum Dakar 2025

Dakar 2025 gaat van start op 3 januari. Op 17 januari komen de auto’s weer over de eindstreep.

Datum Etappe 3 januari Proloog 4 januari Etappe 1 5-6 januari Etappe 2 (48 uur) 7 januari Etappe 3 8 januari Etappe 4 (marathon) 9 januari Etappe 5 (marathon) 10 januari Rustdag 11 januari Etappe 6 12 januari Etappe 7 13 januari Etappe 8 14 januari Etappe 9 15 januari Etappe 10 16 januari Etappe 11 17 januari Etappe 12

Route Dakar 2025

De totale route is ongeveer 7.700 kilometer lang, inclusief 5.100 kilometer aan onverharde wegen. De kilometers zijn verdeeld over 12 etappes en een proloog. Op vijf etappes wijkt de route voor de motoren (FIM-voertuigen) af van de auto’s en vrachtwagens (FIA-voertuigen)

Proloog

De proloog van Dakar 2025 is een 29 kilometer lange race nabij Bisha. Hier wordt de startvolgorde van de voertuigen bepaald.

Etappe 1

De eerste Etappe begint in Bisha en eindigt daar ook. De route bestaat uit 412 kilometer met onder andere gravel. Mul zand komen we tijdens de eerste race nog niet tegen.

Etappe 2

Al tijdens de tweede etappe van Dakar 2025 is het tijd voor de ‘Chrono Stage‘. Dit betekent dat deze etappe verspreid wordt over 48 uur. Er wordt wel geslapen, maar op zes verschillende plaatsen ongeveer halverwege de route. Hoe verder de rijder voor de nacht komt, hoe beter.

In totaal bestaat het tweede deel uit meer dan 1000 kilometer voor de motoren en auto’s. Op de tweede dag komen de rijders al veel zandduinen tegen waarna ze eindigen in Bisha.

Etappe 3

Bij de derde etappe wordt Bisha verlaten en wordt er 848 kilometer gereden naar Al Henakiyah. Tijdens dit deel wordt er veel over wegen gereden, meer dan 350 kilometer.

Etappe 4

Etappe 4 wordt gereden richting Alula en begint met veel stenen en bergen waarna een groot deel van de in totaal 588 kilometer door het zand wordt gereden. De finish bevindt zich in een vallei.

Het is een marathonetappe. Dat betekent dat er zonder ondersteuningsvoertuigen of teamleden wordt gereden. Alle hulp van buitenaf is verboden. Alleen deelnemers mogen aan hun voertuigen werken. Ook onderlinge hulp tussen deelnemers die nog in de race zijn, is toegestaan.

Etappe 5

De vijfde etappe is tevens een marathonetappe. Deze wordt gereden richting Hail en begint vrij vlak maar wordt al snel vrij zanderig. Dit betekent dat het tempo naar beneden gaat en de rijders goed op moeten letten. Richting het einde van de 491 kilometer is de ondergrond vlakker.

Rustdag

Op 10 januari is er een rustdag in Hail.

Etappe 6

Tijdens de zesde etappe wordt er gereden richting Al Duwadimi. Het begin van de etappe is vrij vlak waarna een groot deel over zandduinen wordt gereden. Het is een erg technische, lange, zware etappe van 829 kilometer.

Etappe 7

Etappe zeven begint en eindigt in Al Duwadimi, maar is toch meer dan 700 kilometer lang. De FIM- en FIA-voertuigen rijden een iets andere route, die zowel hogesnelheids- als technische delen bevat.

Etappe 8

Ook bij etappe 8 hebben de motoren een andere route als de auto’s en vrachtwagens. Beide eindigen ze in Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië.

Etappe 9

Etappe 9 is misschien wel de ‘makkelijkste’ van Dakar 2025. Een groot deel wordt gereden over de weg, slechts zo’n 350 kilometer bestaat uit zandvlaktes. De finish is in Haradh.

Etappe 10

Etappe 10 van Dakar 2025 is ook niet de lastigste, omdat 519 van de ongeveer 640 kilometer over de weg wordt afgelegd. Het rallyrijden begint pas in Shubaytah waar ook de finish is.

Etappe 11

De elfde etappe in Shubaytah is er een vol duinen en met verschillende routes voor motoren, vrachtwagens en auto’s. Het belooft een interessante en ingewikkelde etappe te worden.

Etappe 12

De laatste etappe van Dakar 2025 is een van de kortste, maar zit vol met duinen. De winnaars zullen in Shubaytah de prijzen in ontvangst nemen.

Nederlanders die meedoen aan Dakar 2025

Auto’s (T1, T2, T3 en T4)

Tim en Tom Coronel – T1

Maik Willems en Marcel Snijders – T1

Roland van Loon en Erik Lemmen – T1

Puck Klaassen en Charan Moore (Zuid-Afrikaan) – T1

Marinus Theodorus Streppel en Lisette Bakker – T3

Sander Derikx en Marnix Leeuw – T4

Roger Grouwels en Rudolf Meijer – T4

Dave Klaassen en Tessa Klaassen – T3

Rik van den Brink en Gydo Heimans – T1

Paul Spierings en Jan Pieter van der Stelt – T3

Richard Aczel (VK) en Wouter Rosegaar – T3

Lex Peters en Merk Salomons – T3

Vrachtwagens (T5)

Mitchel van den Brinck en Jarno van de Pol – T5

Martin van den Brinck en Rijk Mouw – T5

Kees Koolen en Wouter Graaff – T5

Richard de Groot en Jan Hulsebosch – T5

Anja van Loon en Ben van de Laar – T5

Maurik van den Heuvel en Wilko van Oort – T5

William de Groot en Koen Hendriks – T5

Ben de Groot en Ad Hofmans – T5

Motoren

Er zijn geen Nederlandse motorrijders bij Dakar 2025.

Classic

Erik van Loon en Hein verschuuren

Frits van Eerd en Patric Brinkman

Floris de Raadt en David Kann

Peter van den Bosch en Hans Brand

Dakar Classic Ook volgend jaar wordt er weer een Dakar Classic gereden. Deze wordt gereden door auto’s van voor het jaar 2005.

Hier kan je Dakar 2025 bekijken

Dakar 2025 wordt niet live uitgezonden. Wel zijn er andere opties om op de hoogte te blijven.

RTL 7

RTL 7 zendt altijd een samenvatting uit. Hoewel de exacte planning nog onbekend is, was dit vorig jaar iedere avond om 19.00 uur.

Eurosport

Eurosport zendt ook samenvattingen uit, maar biedt ook livestreams. De definitieve planning volgt nog.

Red Bull TV

Ook Red Bull TV biedt samenvattingen. Daarbij zijn via de online dienst de etappes van Dakar 2025 terug te kijken.

Autovisie

Met online nieuwsberichten op onze autosportpagina houden we je natuurlijk op de hoogte van het belangrijkste Dakar 2025-nieuws.