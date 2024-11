Deel dit: Share App Mail Tweet

Porsche komt terug op EV-doel: ‘Onze klanten willen brandstofmotor’

Het zou handig zijn om een standaard nieuwsbericht te hebben, dat we zo kunnen invullen: ‘[Vul in merk] komt terug op EV-doelen’. Want zowat iedere week is er weer een autofabrikant die op de regeneratieve rem trapt. Dit keer is het Porsche, dat zijn elektrische verkopen dramatisch ziet kelderen.

In het afgelopen kwartaal werden er 35 procent minder Taycans verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Twee jaar geleden zei Porsche dat in 2030 tachtig procent van zijn verkopen volledig elektrisch zou zijn, maar daar komt het merk nu van terug.

Porsche houdt vast aan brandstofmotor

“Het is duidelijk dat we langer zullen vasthouden aan de verbrandingsmotor“, zei financieel directeur Lutz Meschke tegen Automotive News. De benzine-V8 die in de Cayenne en Panamera ligt, blijft bijvoorbeeld in productie tot ver na 2030.

“Veel klanten in het premium- en luxesegment willen een verbrandingsmotor”, aldus Meschke. “Dat is de trend die we zien.” De nieuwe Macan staat op een volledig elektrisch platform en de aankomende Boxster ook, maar volgens Meschke is Porsche erg flexibel.

“We kijken of we van onze geplande EV-modellen ook hybrides of pure brandstofauto’s kunnen maken. Daar nemen we binnenkort een besluit over.” Sowieso werkt Porsche aan vervangers voor de Cayenne en Panamera, die allebei gewoon benzinemotoren zullen krijgen.

Wat gaat er met de Macan gebeuren?

We zijn benieuwd wat Porsche met de Macan gaat doen. Die is er nu in twee versies: de nieuwe, volledig elektrische en de al tien jaar oude met verbrandingsmotor. Wereldwijd is de Macan de bestverkochte Porsche. De eerste generatie blijft nog even op de markt, maar die heeft natuurlijk ook een uiterste houdbaarheidsdatum. De grote vraag is dus of Porsche met een nieuwe brandstofversie komt.

Niet het enige merk dat terugkrabbelt

Porsche is niet de enige fabrikant die terugkomt op zijn EV-doel. Lotus doet het, Ford doet het, Mercedes doet het, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. De vraag naar elektrische auto’s stagneert wereldwijd en fabrikanten lijken op hun EV’s ook maar moeilijk winst te kunnen maken.

Autovisie sprak met de ontwikkelingsdirecteur van Volkswagen. Hij zei dat het merk in nog veel grotere problemen zou zitten als het volledig afhankelijk zou moeten worden van de ID-modellen. Volgens hem zijn de marges erop flinterdun.

De EV-divisie van Ford lijdt miljardenverliezen. Ook ziet het bedrijf zich genoodzaakt om de productie van de elektrische Capri en Explorer op een lager pitje te zitten, omdat de vraag er niet is. Bij Stellantis wordt de productie van de Fiat 500e af en toe stilgelegd en Volkswagen maakt soms ook tijdelijk minder ID.3’s.